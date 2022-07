Poker online: vittorie per ‘Ribo95’, ‘oisselino’ e ‘quartuno’

Poker online MTT – E’ stato il venerdì di ‘Ribo95’, andato a segno nel NoS PKO. Bene anche ‘oisselino’, che si è preso il Need PKO, e ‘quartuno’, protagonista nel Colpo Grosso 109.

Poker online MTT, 15 Luglio 2022: ‘Ribo95’ firma il NoS del venerdì sera

Partiamo da ‘Ribo95’ e dall’ottimo colpo piazzato nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 23.000 euro in prize pool (264 entries).

Il regular della poker room con la picca rossa ha superato in heads up ‘otori197’, secondo per 2.396 euro, e si è così messo in tasca ben 4.195 euro tra moneta e taglie. Sul podio è finito anche ‘MalibuRomeo’, terzo per 1.427 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘defa88’, quarto classificato per 1.413 euro.

Poker online MTT, 15 Luglio 2022: ‘oisselino’ batte tutti nel Need

L’ha invece vinto ‘oisselino’, per 1.673 euro complessivi, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 6.660 euro in prize pool . Il player che già giovedì sera aveva sfiorato il sucesso nel NoS PKO da 250 euro di buy in, si è confermato in un gran momento sbaragliando la concorrenza degli altri 73 iscritti.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘0zil10’, runner up per 1.155 euro, mentre poco prima ha alzato bandiera bianca ‘IMuCkTheNut’ (€450).

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘quartuno’

E chiudiamo il nostro report giornaliero sugli MTT online con l’acuto piazzato da ‘quartuno’ nel Colpo Grosso 109 (97 le entries per 9.700 euro di montepremi totale).

Il giocatore di 888poker si è sbarazzato in volata dei “colleghi” ‘Esherspoker’ (€1.814) e ‘6Lalor8’ (€1.280) e si è portato a casa il bottino da 2.716 euro.

