Poker online: ‘Nembokid13’ vince il Super NoS del giovedì, Need a Mario ‘hhrrr’ Pulcini

Poker online MTT, 21 Luglio 2022 – L’ha vinto ‘Nembokid13’ il Super Night on Stars PKO del giovedì sera. Bel colpo anche per Mario ‘hhrrr’ Pulcini, che si è preso il Need for Speed. Nelle MicroMillions brillano ‘ilboscaiolo95’ e ‘Ste4L7H’. Ecco il report…

Poker online MTT, 21 Luglio 2022: ‘Nembokid13’ on fire nel Super NoS PKO

Partiamo dal torneone del giovedì sera targato PokerStars, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da 50.000 euro in prize pool garantito (193 entries), dove al termine di poco più di 7 ore di gioco l’ha spuntata ‘Nembokid13’ per un premio complessivo, tra moneta e taglie, da ben 8.208 euro.

Ha provato a fermarlo fino alla fine il comunque positivo ‘Gigggi55’, runner up per 7.160 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘RICCARDONE30’, terzo classificato per 3.748 euro.

Poker online MTT, 21 Luglio 2022: Mario ‘hhrrr’ Pulcini fa suo il Need

E passiamo al Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in (80 entries per 7.200 euro di montepremi), dove si è invece imposto il sempre ottimo Mario ‘hhrrr’ Pulcini (Foto Copertina).

Il regular di Martinsicuro, Teramo, si è liberato all’ultimo tavolo dei rivali Simone ’94pazzini94′ Demasi (€1.309), ‘misterbet700’ (€978), Marco ‘Granbasso’ Baglioni (€731), ‘OscarDutch’ (€546), Dario ‘Cifalino91’ Barone (€408), ‘cozzoletta’ (€305), ‘daniletto12’ (227) e ‘Gullizz’ (€205), e si è così messo in tasca i 1.753 euro del bottino.

Gli altri tornei: ‘ilboscaiolo95’ shotta l’HR PKO delle MicroMillions

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online con le MicroMillions che hanno registrato, nei 2 Eventi più “importanti”, i successi dei player ‘ilboscaiolo95’ e ‘Ste4L7H’.

Il primo ha battuto in heads up ‘giuse97701’ (€3.065), nel No Limit Hold’em HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max (Evento #30) da 50 euro di buy in (786 entries per oltre 35.000 euro in prize pool), e si è portato a casa una vincita globale da 5.136 euro.

L’altro ha messo knock out nello scontro decisivo ‘MIKE9983’ (€1.962) ed ha incassato quasi 4.000 euro nel No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #31) da 20 euro di buy in (1.845 le entries per 33.210 euro di montepremi).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.