Poker online MTT – E’ andato a ‘SNUCCI_8’, che ha superato in heads up Alessandro ‘surini93’ Surini, il NoS del venerdì. Successi anche per ‘vice_arlines’ nel Need e ‘sashimiditonno’ nel Daily Main delle MicroMillions. Ecco il report….

Poker online MTT, 22 Luglio 2022: ‘SNUCCI_8’ firma il NoS, runner up ‘surini93’

Partiamo dal torneo storico di PokerStars, il Night on Stars da 100 euro di buy in (190 le entries per 17.100 euro in prize pool), giocato questa volta in modalità Progressive KO 8-Max, che ha registrato l’acuto di ‘SNUCCI_8’.

Il regular ha avuto la meglio in heads up sul collega Alessandro ‘surini93’ Surini (Foto Copertina), secondo per 1.655 euro, e si è così portato a casa un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da ben 3.877 euro. Sul podio è finito pure ‘jesuskhane’, terzo per 1.222 euro.

Poker online MTT, 22 Luglio 2022: ‘vice_arlines’ batte tutti nel Need

L’ha vinto invece ‘vice_arlines’, per un incasso totale da quasi 2.000 euro, l’altro torneo più rappresentativo della poker room con la picca rossa: il Need for Speed Turbo, disputato sempre con la formula Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in (55 entries con 6.000 euro di montepremi garantito).

In questo caso il ruolo di runner up è toccato a ‘SEKKA4EVA’ (€1.378) mentre ha chiuso terzo il grinder romano Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€573).

Gli altri tornei: a ‘sashimiditonno’ l’evento più “hot” delle MicroMillions

E chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online con le MicroMillions e, nel dettaglio, con l’Evento #037, il No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in (1.635 entries per circa 30.000 euro in prize pool), dove al termine di quasi 7 ore di gioco l’ha spuntata ‘sashimiditonno’ per 3.469 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.