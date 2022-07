Report Tornei PokerStars – Sono rimasti in 80 a contendersi il Sunday Special. Intanto il buon Antonio ‘MagicaPicca1’ Mula si è già preso l’High Roller. Successi anche per ‘Ettore15865’ e ‘Princi9897’ nei 2 eventi più “hot” delle MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 24 Luglio 2022: ‘Im_allin_912’ punta lo Special

Ma partiamo dall’unico torneo rimasto in sospeso, il Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da ben 75.000 euro in prize pool garantito (797 entries).

Al termine di un lungo Day1 sono rimasti in gioco ancora 80 player, con il migliore, lo scatenato ‘Im_allin_912’, che ha chiuso con uno stack da 370.550 gettoni virtuali. Seguono, nell’ordine, ‘SmartUorky’ con 326.453 e ‘otelma91’ con 241.194.

Ecco i Top 20:

Report Tornei PokerStars, 24 Luglio 2022: ‘MagicaPicca1’ firma il Sunday High Roller

E passiamo al Sunday High Roller, da 250 euro di buy in e da oltre 30.000 euro di montepremi totale (136 entries), dove è già arrivato l’acuto di Antonio ‘MagicaPicca1’ Mula.

Il regular della provincia di Nuoro ha prima siglato un accordo, quando si era 3 left, con i rivali ‘alice8222’ (€4.646) e ‘Vop4’ (€5.458), per poi superarli nelle battute finali ed incassare così un bottino da 5.437 euro.

Gli altri tornei: ‘Ettore15865’ e ‘Princi9897’ vincono nelle MicroMillions

Chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online di PokerStars con le MicroMillions e, nel dettaglio, con i 2 eventi più importanti della serata di ieri: il No Limit Hold’em HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in e da quasi 50.000 euro in prize pool (1.103 entries) ed il No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da 44.874 euro di montepremi (2.493 entries).

Nell’High Roller l’ha spuntata ‘Ettore15865’, primo per 6.399 euro complessivi, su ‘Sbilotros09’ (€4.728) e Riccardo ‘Rikk4rdo’ Piano (€2.523). Il Daily Main è invece andato a ‘Princi9897’, per poco più di 4.000 euro, una volta battuti allo sprint i compagni di deal ‘youthfull1’ (€2.785) e ‘radualex2806’ (€3.053).

