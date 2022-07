Report Tornei PokerStars – L’ha vinto ‘ifUclickIwin’, che ha superato in heads up il compagno di deal Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi, il Sunday Special.

Report Tornei PokerStars, 18 Luglio 2022: ‘ifUclickIwin’ firma il domenicale, secondo ‘IFOLDACES4U’

Si è chiuso quindi con la stoccata di ‘ifUclickIwin’ il domenicale targato PokerStars: il Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da quasi 80.000 euro in prize pool (881 entries).

Il vincitore ha piazzato l’affondo decisivo sul buon Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi (Foto Copertina), runner up per più di 10.000 euro, dopo aver siglato un deal in heads up che gli ha garantito un bottino da 11.614 euro.

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘ElContee’, terzo per 6.441 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello Andrea ‘OMG?_?JOKER’ Carini, quarto classificato per 4.601 euro. Settimo posto, con 1.677 euro di premio, per il chipleader del Day1 ‘ISABOO’21’.

Report Tornei PokerStars, 18 Luglio 2022: ‘Polletto8254’ shotta il NoS, ‘Poldo181109’ il Need

E passiamo agli MTT del lunedì sera: il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 48.000 euro di montepremi (539 entries) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 9.360 euro in prize pool (104 entries).

Nel NoS l’ha spuntata ‘Polletto8254’, per 8.150 euro di vincita, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘jesuisciccio’ (€5.920), ‘kimone02’ (€4.301), ‘clark–kal’ (€3.124), ‘ManlnBlackk’ (€2.2709, ‘ImWishBox14’ (€1.649), ‘KicksKix’ (€1.198), ‘aprestige16’ (€870) e ‘Angelo2371’ (€632).

Il Need PKO è stato invece contrassegnato dal trionfo di ‘Poldo181109’ che si è messo in tasca 2.518 euro, tra moneta e taglie, dopo aver sconfitto in heads up il comunque positivo ‘YLL4’, secondo per 1.388 euro.

MicroMillions: Luca ‘delfo182’ Delfino on fire, suo l’HIGH ROLLER SUPERSTACK

Chiudiamo il nostro report sui tornei online della poker room con la picca rossa con l’evento più cospicuo della seconda giornata di MicroMillions, lo SPECIAL No Limit Hold’em HIGH ROLLER SUPERSTACK Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in e da 48.960 euro di montepremi totale (1.088 entries), che ha registrato lo shot di Luca ‘delfo182’ Delfino.

Il regular si è liberato nel finale di ‘MIC995’, runner up per 4.038 euro, e si è così portato a casa più di 7.100 euro tra moneta e knock out.

