Poker online: NoS a ‘SZ231199’, ‘kamarmodot’ vince il Daily Main delle MicroMillions

Poker online MTT – Notte da leoni per ‘SZ231199’ e ‘kamarmodot’. Il primo si è preso il NoS, l’altro ha messo le mani nel torneo più “hot” delle MicroMillions. Ecco il report…

Poker online MTT, 29 Luglio 2022: ‘SZ231199’ stende tutti nel NoS PKO

Partiamo dal bel colpo piazzato da ‘SZ231199’ nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da quasi 20.000 euro in prize pool (217 entries).

Il grinder della poker room con la picca rossa ha battutto allo sprint il rivale ‘TopDogg2.0’, runner up per 1.846 euro, e si è messo in tasca più di 4.300 euro tra moneta e taglie. Sul podio è finito anche ‘Budinoskin’, terzo per 1.130 euro, mentre si è arreso proprio sul più bello ‘bobofolle’, quarto per 1.604 euro.

Poker online MTT, 29 Luglio 2022: ‘Ribo95’ firma il Need

E’ andato invece a ‘Ribo95’ il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 6.000 euro di montepremi garantito (55 entries).

Il reg ha incassato 2.300 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, ‘Dark_GIU_09’ (€1.209) e ‘Peraz77’ (€557).

Gli altri tornei: ‘kamarmodot’ brilla nelle MicroMillions

Chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online con le MicroMillions e, nel dettaglio, con l’Evento #084, il No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da oltre 31.000 euro in prize pool (1.723 entries), dove al termine di quasi 7 ore di gioco l’ha spuntata ‘kamarmodot’ per 3.282 euro complessivi.

