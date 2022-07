Poker online, il NoS è di ‘Maravilla011’. Vittorie anche per ‘Gigicarciofo’ e ‘thebest1987’

Poker online MTT – E’ andato a ‘Maravilla011’ il Night on Stars del mercoledì. Successi anche per ‘Gigicarciofo’ nel Need e per ‘thebest1987’ nel torneo più “hot” delle MicroMillions.

Poker online MTT, 27 Luglio 2022: ‘Maravilla011’ firma il NoS

Iniziamo il nostro report sui tornei online del mercoledì sera dal Night on Stars, da 100 euro di buy in e da oltre 25.000 euro in prize pool (286 entries), che ha registrato l’acuto di ‘Maravilla011’.

Il già vincitore del Sunday Special ha superato al Final Table i rivali ‘Poldo181109’ (€3.440), Jacopo ‘JamesB10fcp’ Baragli (€2.550), ‘zaborobot81’ (€1.890), ‘bigSandrone’ (€1.401), ‘va87’ (€1.038), ‘J.Mizu97’ (€769), ‘BetterCallSax’ (€570) e ‘gerryilprinc’ (€423), e si è così messo in tasca i 4.642 euro del bottino.

Poker online MTT, 27 Luglio 2022: Need for Speed a ‘Gigicarciofo’

L’ha vinto invece ‘Gigicarciofo’, che si è assicurato un premio complessivo da 2.221 euro, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (75 le entries per 6.750 euro di montepremi totale).

Il player che conta 516 tornei giocati sulla poker room con la picca rossa l’ha spuntata sul runner up ‘BlackEagleDS’ (€955). Sul podio è salito pure ‘Isildurrr91’ (€675) mentre si è arreso proprio sul più bello il regular Marco ‘Peraz77’ Perra (€424).

Gli altri tornei: ‘thebest1987’ protagonista nelle MicroMillions

E chiudiamo con l’MTT più importante delle MicroMillions di ieri sera, il No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #070) da 20 euro di buy in e da quasi 30.000 euro in prize pool (1.643 entries), che è stato contrassegnato dal trionfo di ‘thebest1987’.

Il grinder ha battuto in heads up ‘SKRODAN’ (€1.993) ed ha incassato più di 3.500 euro tra moneta e taglie.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.