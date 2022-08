Report Tornei PokerStars – C’è ‘LittlDevil78’, con 633 left, in testa al Main Event delle MicroMillions. Intanto ‘4hjsimpson9′, che ha superato in heads up Gianni ’19Patatone64’ Lissi, si è già preso il SUPER HIGH ROLLER sempre delle series low-stake. Ecco il report…

Report Tornei PokerStars, 31 Luglio 2022: ‘LittlDevil78’ punta il MicroMillions Main Event

Partiamo dal No Limit Hold’em Main Event Progressive KO 8-Max delle MicroMillions, da 25 euro di buy in e da oltre 140.000 euro in prize pool, dove al termine del Day1 sono rimasti in corsa 633 player su ben 6.410 entries.

Il più bravo di tutti è stato ‘LittlDevil78’, che ha chiuso la nottata con uno stack da 2.195.896 chips e 211 euro già incassati con le taglie. Alle sue spalle si è fatto strada ‘ginopaolo666′, secondo con 2.055.751, mentre un po’ più staccato troviamo ‘dores68’, terzo con quasi 2 milioni di chips.

L’appuntamento è per le ore 21:00 di oggi, quando starterà in Final Day. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.

MicroMillions: ‘4hjsimpson9′ vince il SUPER HIGH ROLLER, runner up ’19Patatone64’

Intanto è già andato in archivio l’altro evento clou delle MicroMillions di ieri sera (penultima giornata, resta solo il Main Event): il No Limit Hold’em SUPER HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max da 75 euro di buy in e da quasi 102.000 euro di montepremi totale (1.510 entries).

Dopo più di 8 ore di gioco l’ha infatti spuntata uno scatenato ‘4hjsimpson9’ che si è così assicurato, tra moneta e taglie, 13.154 euro. Ha provato a fermarlo in tutti i modi il veterano del “.it” Gianni ’19Patatone64′ Lissi (Foto Copertina), runner up per 7.722 euro. Sul podio è salito anche ‘aureliorazzo’ (€4.591) mentre si è fermato proprio sul più bello ‘alby2789’ (€3.680).

Report Tornei PokerStars, 31 Luglio 2022: a ‘Nitr07’ il Sunday HR, ‘Gioindian’ shotta il Need

E passiamo agli MTT “standard” di PokerStars e, nel dettaglio, al Sunday High Roller da 250 euro di buy in (151 entries per 33.975 euro in prize pool) ed al Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (97 entries per 8.730 euro di montepremi).

Nel primo si è imposto ‘Nitr07’, per un bottino da 7.042 euro, su un Final Table che vedeva in corsa anche ‘dennydenny91’ (€5.336), ‘ermanno_my_hero’ (€4.044), ‘lupinthe37’ (€3.064), ‘Uaauuuu’ (€2.322), ‘cont.SERBELLONI’ (€1.759), Dario ‘dariobonzo’ Nittolo (€1.333) e ‘Coccolino13’ (€1.010).

L’altro è andato a ‘Gioindian’, che ha incassato 2.684 euro complessivi dopo aver battuto in heads ‘prinelatn’ (€1.019).

