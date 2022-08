Poker online MTT – E’ andato a ‘MeLLowYeLL0w’ l’atteso Super Night on Stars PKO del giovedì sera. Ottimi colpi anche per ‘FortuneStreet’ e ‘Blissey94’. Ecco il report…

Poker online MTT, 4 Agosto 2022: ‘MeLLowYeLL0w’ stende tutti nel Super NoS

Partiamo dal torneone della poker roon con la picca rossa, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da oltre 47.000 euro di montepremi totale (211 le entries), che è stato contrassegnato dall’acuto di ‘MeLLowYeLL0w’ (Foto Copertina).

Il regular, che ad aprile si era assicurato l’Evento #64 High dello Spring Championship of Online Poker, ha superato nello scontro decisivo ‘pertugio7’, runner up per 5.522 euro, e si è così messo in tasca altri 9.681 euro tra moneta e taglie.

Sul podio è finito pure ‘jaAAcy’, terzo per quasi 4.000 euro, mentre si sono fermati sul più bello ‘pietroc98’, quarto per 2.466 euro, e ‘fsusct’, quinto per 2.444 euro.

Poker online MTT, 4 Agosto 2022: ‘FortuneStreet’ da urlo, ancora suo il Need

L’ha vinto invece ancora una volta ‘FortuneStreet’ il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (93 entries per 8.370 euro in prize pool).

Il grinder di PokerStars si è liberato durante l’ultimo tavolo dei rivali ‘Gigggi55’ (€1.462), ‘SZ231199’ (€1.075), ‘Coro Coro 20’ (€790), ‘GiVenToBluff’ (€581), ‘hairfun14’ (€427), ‘Mr_Qu4tR3F01L’ (€314), ’77doge’ (€275) ed ‘#emaita/01’ (€241), ed ha incassato i circa 2.000 euro del bottino.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘Blissey94’

E chiudiamo il nostro resoconto con il solito Colpo Grosso 109 (104 le entries per 10.400 euro di montepremi), targato 888poker, dove a sto giro si è imposto ‘Blissey94’, per 2.912 euro, su ‘Soldato.lev.’ (€1.945) e ‘6Lalor8’ (€1.373).

