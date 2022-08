Poker online MTT – L’ha vinto Alessandro ‘9sblackpair’ Cislaghi il Night on Stars del venerdì sera. Successi anche per ‘burgerwave’ (Need for Speed) e ‘DAYTONAGOLD’ (Colpo Grosso 109). Ecco il report…

Poker online MTT, 5 Agosto 2022: ‘9sblackpair’ on fine nel NoS

Partiamo dal major del venerdì, il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 28.000 euro in prize pool (318 entries), che ha registrato l’acuto di Alessandro ‘9sblackpair’ Cislaghi.

Il grinder di Bergamo ha battuto in heads up ‘vice_arlines’ (€2.746) e si è così portato a casa quasi 6.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è finito pure ‘jesuisciccio’ (€1.764) mentre si sono arresi proprio sul più bello ‘Gioan9’ (€1.292) e ‘AleSpawnZeD’ (€1.286).

Poker online MTT, 5 Agosto 2022: Need a ‘burgerwave’

E passiamo all’altro torneo “clou” di PokerStars, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 7.470 euro di montepremi totale (83 le entries), che è invece andato a ‘burgerwave’.

In questo caso il vincitore ha incassato 1.708 euro complessivi, dopo aver superato in volata i rivali ‘hairfun14’ (€1.061) e ‘ROSARIO890’ (€817).

Gli altri tornei: ‘DAYTONAGOLD’ shotta ancora il Colpo Grosso

Chiudiamo il nostro resoconto con il solito Colpo Grosso 109 (84 entries per un prize pool da 8.400 euro), targato 888poker, che è stato contrassegnato dallo sprint decisivo piazzato da ‘DAYTONAGOLD’, primo per un bottino da 2.520 euro, su ‘La_rulla_95’ (€1.680) e ‘totyno93’ (€1.184).

