Tornei online, KO Sunday su PS: ‘KKALASHNIKOVV’ punta lo Special, ‘Th3Secr3t’ vince l’Evening

Tornei online – Su PokerStars è andata di scena la KO Sunday. Ottimo ‘KKALASHNIKOVV’ che si è preso la vetta nello Special. Intanto ‘MoChuisle7’ e Federico ‘Th3Secr3t’ Petruzzelli hanno già messo le mani nell’evento High Roller e nell’Evening. Ecco il report…

Tornei online PokerStars, 7 Agosto 2022: ‘KKALASHNIKOVV’ in testa al KO Sunday Special

Partiamo dal KO Sunday Special 8-Max, da 100 euro di buy in e da oltre 82.000 euro di montepremi, che ha registrato il passaggio al Day2 di 72 player unici su 917 entries.

Al momento comanda ‘KKALASHNIKOVV’ che ha chiuso il Day1 con uno stack da 419.480 gettoni virtuali e 700 euro incassati con le taglie. Lo insegue da vicino ‘ManuFail’, secondo con 405.620, mentre un po’ più staccato troviamo ‘superindegno’ con 325.657.

Tornei online PokerStars, 7 Agosto 2022: High Roller a ‘MoChuisle7’, ‘Th3Secr3t’ firma l’Evening

Ha già trovato un padrone invece il KO Sunday High Roller 8-Max da 250 euro di buy in e da ben 30.000 euro in prize pool garantito (117 entries). Dopo più di 6 ore di gioco l’ha spuntata, infatti, uno scatenato ‘MoChuisle7’, primo per 6.093 euro complessivi, su ‘FeArLeSsMn90’, runner up per 4.897 euro. Sul podio è finito anche Michael ‘Sardo1110’ Ibba, terzo per 2.531 euro.

Ed è stato già archiviato anche il KO Sunday Evening 8-Max da 50 euro di buy in e da quasi 34.000 euro di montepremi (751 entries). In questo caso il vincitore è stato il sempre bravo Federico ‘Th3Secr3t’ Petruzzelli, andato a segno per 4.647 euro tra moneta e taglie, che ha superato in volata gli altri 2 regular Domenico ‘domenlan’ Lando (€2.706) e ‘fsusct’ (€1.921).

Gli altri tornei: ‘smiker15’ stende tutti nel Need

Chiudiamo il nostro resoconto con il solito Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (88 entries per 7.920 euro in prize pool), della domenica sera targata PokerStars, che a sto giro è stato contrassegnato dall’exploit di ‘smiker15’ che si è così portato a casa un bottino totale da più di 2.000 euro.

