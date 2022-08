Poker online – Sono andati a ‘Saviero1999’ e ‘TorqualeN’ gli altri 2 eventi startati domenica sera. Ecco il report…

Poker online MTT, 8 Agosto 2022: ‘Saviero1999’ shotta l’Explosive Sunday

Iniziamo dal network iPoker e quindi dall’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (426 le entries), dove si è confermato on fire ‘Saviero1999’.

Il chipleader del Day1 ha ribadito la sua forza nel Final Day e si è così messo in tasca più di 8.600 euro tra moneta e taglie. Ha provato a fermarlo in tutti i modi ‘CanIkickIT’, che si è comunque consolato con un premio complessivo da 4.039 euro. Sul podio è salito pure ‘PayAndPlay’, terzo per 2.159 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘piposala66’, quarto per 1.374 euro.

Poker online MTT, 8 Agosto 2022: ‘TorqualeN’ si prende il Sunday SUMMER

L’ha vinto invece ‘TorqualeN’ il Sunday SUMMER, da 100 euro di buy in e da 10.530 euro di montepremi totale (117 entries), targato People’s Poker.

Il player che ripartiva dal terzo posto nel count generale ha messo il turbo nel Day2 e, dopo aver battuto in volata ‘franklog’ (€1.801) e ‘spettegular’ (€1.268), si è aggiudicato i 2.546 euro del bottino. Soltanto nono Trolland (€261), che era stato il migliore nel Day1.

Gli altri tornei: Colpo Grosso a ‘snucci__8’

E chiudiamo il nostro secondo e ultimo resoconto sugli MTT online con il solito Colpo Grosso 109 (93 entries per 9.300 euro di montepremi), del lunedì sera, che questa volta ha registrato l’acuto di ‘snucci__8’.

Il reg ha avuto la meglio, per quasi 2.800 euro di bottino, sui rivali ‘magnosassi (€1.860) e ’19ONETIME84’ (€1.311).

