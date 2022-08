Poker online: ‘Jiollyer’ piazza il Colpo, oggi i Day2 dell’Explosive e del Sunday SUMMER

Poker online – Secondo e ultimo report sui tornei della domenica sera. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 7 Agosto 2022: Colpo Grosso per ‘Jiollyer’

Partiamo dal Colpo Grosso Sunday 109 (194 le entries con 20.000 euro garantiti), di 888poker, dove l’ha già spuntata ‘Jiollyer’.

Il vincitore si è portato a casa il bottino, da ben 4.650 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘MastroBrujo’ (€3.330), ‘Edo__ita78′ (€2.400), ’19ONETIME84’ (€1.718), ‘Elfideo3’ (€1.208), ‘SeRaisiVaso’ (€870), ‘Gullnuts8’ (€632), ‘compa_EFFE’ (€462) e ‘ClipperMania’ (€338).

I Day1: ‘Saviero1999’ e ‘Trolland’ ci provano nell’Explosive e nel Sunday SUMMER

Restano invece in “sospeso“, come sempre, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (377 le entries ma con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Final Day) ed il Sunday SUMMER da 100 euro di buy in e da 10.530 euro di montepremi totale (117 entries).

Nell’evento più importante della domenica targata iPoker sono rimasti in corsa 117 player unici con in testa lo scatenatissimo ‘Saviero1999’ che ha chiuso il Day1 con oltre 260.000 chips e con più di 100 euro incassati con le taglie.

In quello del circuito People’s Poker sono “sopravvissuti” invece in appena 36, guidati da un super ‘Trolland’ che ha accumulato uno stack da 246.119.

Per tutti gli aggiornamenti sui tornei online restate sintonizzati con la nostra home…

