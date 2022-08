Poker online MTT – Si è chiuso con un deal alla pari, tra ‘Jhowen55’ e ‘Jollyeroll’, il NoS del mercoledì. Niente accordi invece nel Bounty Builder e nel Need for Speed PKO, dove hanno rispettivamente trionfato Fabrizio ‘PR0PRI0LUI’ Billi e Giulio ‘FabioBorini’ Sonnino.

Poker online MTT, 10 Agosto 2022: deal tra ‘Jhowen55’ e ‘Jollyeroll’ nel NoS

Ma iniziamo il nostro report sugli MTT online dal torneone del mercoledì sera, il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 28.000 euro di montepremi (313 entries), che ha registrato lo split tra ‘Jhowen55’ e ‘Jollyeroll’.

I 2 si sono divisi ben 4.384 euro a testa una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo ‘moschetta890’, andato comunque a premio per 2.768 euro.

Poker online MTT, 10 Agosto 2022: ‘PR0PRI0LUI’ firma il Bounty, ‘FabioBorini’ si prende il Need

Non c’è stato invece nessun accordo negli altri 2 tornei più “hot” di PokerStars: il Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy in e da 18.810 euro in prize pool (418 entries) ed il Need for Speed Turbo Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da 8.280 euro di montepremi (92 entries).

Nel Bounty è arrivato l’acuto di Fabrizio ‘PR0PRI0LUI’ Billi, che si è così assicurato più di 3.500 euro tra moneta e taglie. Il Need l’ha vinto il sempre ottimo Giulio ‘FabioBorini’ Sonnino (Foto Copertina), che ha incassato quasi 2.200 euro complessivi.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘N1K.PUSH3R’

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso 109 (72 le entries con 7.500 euro in prize pool garantito), targato 888poker, che questa volta è finito nelle mani di ‘N1K.PUSH3R’, primo classificato per un bottino da 2.325 euro.

