Quante volte avrete pensato “se mi pagassero tutte le volte che esco in zona bolla ad un torneo sarei diventato ricco?” Ricco sicuramente non lo diventerete, ma questa volta l’uscita in bolla potrebbe portarti bene!

Arriva Bubble Week

Dal 19 al 25 Settembre in esclusiva su Sisal tutti gli sfortunati giocatori che usciranno in bolla, la posizione

immediatamente precedente l’inizio dei premiati, vedranno rimborsato sul proprio conto gioco l’intero

buy-in del torneo!

Coinvolti in questa simpatica iniziativa saranno i tornei delle iPoker Series previsti dal 19 al 25 settembre

(dall’evento 76 all’evento 110).

La bolla è l’incubo di ogni giocatore

Forse non tutti i nostri lettori sanno cosa significa fare la bolla. Il bubble man (uomo bolla), non è altro che il giocatore che esce dal torneo all’ultimo posto prima della zona premi. Ad esempio, i premi sono 50 e il giocatore esce in posizione numero 51, proprio ad un passo dal meritato premio!