Poker Online a Torneo Italia: mercato in crescita del 14.3% nel mese di giugno 2023. Pokerstars sempre al comando

La spesa per il poker online in modalità a torneo, nel mese di giugno 2023, risulta essere in crescita del 14.3%, se confrontata con lo stesso mese dello scorso anno. Infatti è passata da 7 milioni agli attuali 8 milioni di euro. Poker Online Italia: mercato in crescita del 14.3% nel mese di giugno 2023. Pokerstars sempre al comando, ma con una quota mercato in calo.

Mercato in crescita nel mese di giugno 2023 per il poker online a torneo

Cresce nel mese di giugno 2023, la spesa che i giocatori italiani hanno realizzato per il poker online in modalità a torneo, passando da 7 milioni di euro agli attuali 8 milioni di euro, con una crescita del 14.3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Al comando sempre Pokerstars, ma la quota mercato scende

E’ sempre Pokerstars ha comandare la quota di mercato riferita alla spesa per il poker online a torneo nel mese di giugno 2023, con una percentuale pari al 39.98%, dato però in calo di oltre 11% rispetto al mese di giugno 2022.

Al secondo posto troviamo la somma di tre operatori, Lottomatica-Goldbet e Betflag, che insieme detengono una quota pari al 14.63%, mentre al terzo posto si posiziona Sisal, con il 10.48% del mercato.

In crescita E-Play 24, in discesa Eurobet

Al quarto posto in crescita troviamo E-Play24, con una quota che sfiora il 9% (8.84%), in quinta posizione Snai, con una quota mercato pari al 8.70%, mentre in sesta posizione, con una quota in calo troviamo Eurobet, con il 3.58% del mercato del poker online a torneo.

888 poker si posiziona al settimo posto

In settima posizione si classifica 888 poker, con una quota mercato pari al 3.24% e precede all’ottavo posto Bgame con 1.29%, al nono posto Newgioco, con una quota pari al 1.25%, chiude in decima posizione Bet365, con una quota mercato pari al 1.24%.

