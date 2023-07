Mercato praticamente piatto, quello del poker casa game online in Italia nel mese di giugno 2023, con una spesa pari a 4.8 milioni di euro, mentre nello stesso mese dello scorso anno la raccolta si fermò a 4.7 milioni di euro, con un incremento pari al 2%. Poker Cash Game Online: mercato piatto a giugno 2023. In crescita Sisal e Lottomatica.

Anche a giugno soffre la spesa per il Poker Cash Game

Se altri giochi come i casinò online o le scommesse online, crescono in maniera significativa nel mese di giugno 2023, così non succede per il poker cash game, che si deve accontentare di una crescita di soli 2% e una spesa complessiva pari a 4.8 milioni di euro.

Comanda Pokerstars, ma la quota scende mese dopo mese

Andando ad analizzare il mercato della spesa suddiviso per operatori, per quel che concerne il poker cash game in Italia, a comandare è sempre Pokerstars, con una quota pari alo 40.89%, dato però in calo mese dopo mese.

Al secondo posto troviamo E-Play24, con il network di skin che lo compongono, con una quota pari al 11.69%, mentre in terza posizione troviamo il trio composto da Lottomatica-Goldbet e Betflag con il 9.59% del mercato.

Buona la crescita di 888 poker

In quarta posizione con una quota pari al 6.25% si posiziona Sisal, che precede 888 poker, con il 5.62% del mercato e Snai si classifica al sesto posto, con una quota pari al 5.18%.

Chiude la Top 10, Newgioco

Al settimo posto Planetwin 365, con una quota mercato pari al 4.36%, in ottava posizione, con una quota in decrescita al 2.43% Eurobet, al nono posto Admiral con il 2.20% del mercato, chiude la top 10 delle sale da poker per quel che concerne il poker cash, Newgioco con 1.90% del mercato.