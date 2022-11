Poker Cash Online: mercato stabile ad ottobre

La spesa complessiva nel mese di ottobre 2022, per il poker online in modalità poker cash game è stata pari a 5.7 milioni di euro, dato in linea con il mese scorso. Al comando delle quote mercato troviamo Pokerstars, anche se la quota è in continua decrescita, mese dopo mese.

Il podio del Poker Cash Online

A guidare la classifica per la spesa dei giocatori italiani per il poker cash game troviamo come ogni mese Pokerstars, con il 39.66% de mercato, ma segnaliamo il continuo calo di quota che partiva da oltre il 50%.

Sul secondo gradino del podio troviamo E-Play24, che ha raccolto complessivamente il 12.38% del mercato e al terzo il duo composto da Goldbet e Lottomatica, con una quota pari al 7.54%.

9 Concessionari con una quota superiore al 2%

Sono nove i concessionari in Italia ad avere una quota mercato superiore al 2%, riferita alla spesa dei giocatori italiani per il poker cash game.

Oltre alle tre sale sul podio troviamo al quarto posto Sisal, con una quota pari a 7.12%, in quinta posizione Snai, con il 5.78%, in sesta 888 poker, con il 4.72%, in settima Planetwin 365, con una quota pari al 4.37%, all’ottavo posto Admiral, con il 2.66% e chiude in nona posizione Eurobet, ferma al 2.58%.