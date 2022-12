Quote Poker Cash: a Pokerstars il 40% del mercato nel mese di novembre 2022

Il mercato del poker cash online a novembre 2022, vede una spesa che raggiunge i 5,7 milioni di euro, in crescita del 5,6% rispetto ai 5.4 milioni di euro raccolti nello stesso mese dello scorso anno. A Pokerstars il 40% del mercato, quota però in continuo calo mese dopo mese.

Top 10 Quote di mercato Poker Cash novembre 2022

A comandare la classifica delle sale da poker online, per quel che concerne la spesa dei giocatori italiani per il poker cash game, troviamo al comando Pokerstars, con una quota pari al 40.32%.

A completare il podio per quanto riguarda la quota mercato poker cash game, troviamo al secondo posto E-Play24 con il 10.21% della quota mercato e in terza posizione il duo composto da Goldbet-Lottomatica con 8.24%.

Completano la Top 10

Al quarto posto si posizione Sisal, con una quota pari al 7.05%, al quito Snai, con il 5.58% e precede in sesta Planetwin365 con il 4.68%, in settima 888, con una quota pari al 4.55%, in ottava Admiral con il 3.11%, in nona Eurobet, ferma al 2.79%, completa la top 10 Multigioco, con 1.57%.