Nel mese di novembre 2022, cresce del 10.8% la spesa per il poker online in modalità a torneo e raggiunge i 9,2 milioni di euro, rispetto allo stesso mese dello scorso anno dove la spesa era pari a 8,3 milioni di euro. In crescita la quota mercato per Sisal e Snai.

Quote Mercato Poker a Torneo Novembre 2022

E sempre Pokerstars la poker room online con la maggiore quota di mercato nel mese di novembre 2022, per quel che concerne il poker online in modalità a torneo.

La sala della picca rossa ha il 44.97% del mercato, una quota enorme, ma in continuo calo mese dopo mese. In seconda posizione troviamo Sisal, con il 10.78%, chiude il podio in terza posizione E-Play 24, con 8.94%.

Completano la Top 10

Al quarto posto della classifica riferita alle quote di mercato in modalità poker a torneo troviamo Snai, con una quota pari al 8.42%, in quinta posizione il duo composto da Goldbet-Lottomatica, con 8.40% e in sesta Eurobet, ferma al 4.12%.

888 poker, si classifica al settimo posto, con una quota mercato pari al 2.72%, all’ottavo Bgame, con 1.55%, in nona posizione Betflag, con 1.51%, chiude la Top 10 Bet365, con 1.24% del mercato.