Poker Online MTT 17 novembre 2022, continuano i tornei ICOOP su Pokerstars che però mercoledì ha deciso di proporre la “Nostalgia Night” con tutti i tornei che tornano 9-max e con nessun KO, quindi niente taglie ma premi tradizionali. Le vincite maggiori vanno a TatonaGrandiii ed Aleaudace. Vince anche Luca “KILLUCK” Daelli.

Poker Online MTT 17 novembre 2022: TatonaGrandiii ed Aleaudace firmato i tornei ICOOP più ricchi.

All’evento #103 Daily Fifhty delle ICOOP ganno partecipato in 1.055 con €47.475 di montepremi. Vittoria per TatonaGrandiii che incassa la prima moneta da €7.367 mentre al 2° posto giorgioblow si accontenta di €5.187. Ancora un final table per IwasRickyKaka90 che come dicevamo anche ieri è uno dei giocatori più costanti a queste ICOOP, anche se manca l’acuto vincente.

L’evento #104 The Colosseum è come sempre il più ricco di giornata con i suoi 50K garantiti che diventano €71.910 di prizepool grazie a 799 iscritti, il migliore dei quali è Aleaudace che incassa €10.326 dopo un deal con ZyzzRaver. Completa il podio minpras davanti al regular IfAc2gUd2WiN. Piazzamento in 7° posizione anche per ANSU-FATI96.

Poker Online MTT 17 novembre 2022: Nide26 vince il The Gladiator; a KILLUCK l’Imperial Stack

Passiamo all’evento #105 The Gladiator che ha richiamato 2.133 giocatori per €39.394 di montepremi. Anche qui deal a due col vincitore Nide26 che incassa €5.011 mentre a vitomary100 vanno €4.267. In 3° posizione Telemaco-dog, davanti al regular Mr.Squis92. Un altro regular che si sta piazzando con costanza è Sxm03 che giusto ieri faceva un doppio runner up sempre alle ICOOP!

All’evento #106 Imperial Stack abbiamo 797 entries in lotta per un montepremi superiore ai 21K. Prima moneta da €3.427 che questa volta finisce intera e senza accordi, nelle tasche di Luca “KILLUCK” Daelli, mentre in 2° posizione Ceresinhooo incassa €2.454. Da segnalare B3tter_RuN in 8° posizione.

Gli ultimi tornei del mercoledì, B3tter_RuN ancora protagonista

Il torneo successivo, l’evento #107 Session Saver, vede la rivincita proprio di B3tter_RuN che mette in fila un field di 279 iscritti e incassa la prima moneta da €4.528. L’ultimo ad arrendersi è un altro regular, loretop12, e a completare il podio c’è Gasparotto10 che appena una settimana fa sbancava il SUNDAY MILLION incassando più di 100K in un sol colpo!

Chiudiamo come al solito col Need For Speed da 90 entries. Vittoria da €1.923 per zioermejo che batte Jison20 all’head up finale. In 3° posizione Luiginaa davanti ad Everbrun1.