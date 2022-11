Poker Online MTT 22 novembre 2022. Anche il Main Event ICOOP viene vinto da un regular, Vop4, ma torna a segno anche Gasparotto10, fresco vincitore del Sunday Million. Momento positivo anche per TatonaGrandiii che vince il The Colosseum.

Poker Online MTT 22 novembre 2022: Vop4 firma il Main Event ICOOP

Dopo la vittoria di Gasparotto al Sunday Million di due settimane fa, un altro regular firma un ricco torneo su Pokerstars, il Main Event ICOOP. Parliamo di Vop4, uno dei torneisti online più costanti e vincenti degli ultimi anni, che con questo colpo incassa altri €14.500 di prima moneta + €11.370 di taglie. Si ferma in 2° posizione zazzu96 mentre al 3° posto c’è pacinistars davanti ad un altro nickname noto, RaydenArtist. In 7° posizione grande prestazione anche per il fresco campione WSOPE, Fabio “backdoorAK” Peluso.

Poker Online MTT 22 novembre 2022: i primi tornei del lunedì. Ancora a segno Gasparotto10

Facciamo un passo indietro con la programmazione di Pokerstars che torna, quasi alla normalità. Quasi perché si sono giocati gli eventi ICOOP Afterparty, ma prima il classico Aftenoon on Stars vinto anche in questo caso da un nome noto, AleAsto2 che incassa la prima moneta da €1.587.

Il primo ICOOP Afterparty è stato l’Imperial Stack con buy-in da €20 che ha richiamato 1.670 giocatori. Il migliore è stato ciccioepablo che ha incassato €3.310 dopo un deal con cirpok87 e BOSS2768 che prendono anche loro poco più di 3K.

Avevamo accennato a Gasparotto10? Eccolo protagonista nel Daily Fifhty che lo vede primeggiare su un field da 1.492 iscritti per €4.184+€3.458 di premio. Anche qui però Vop4 non è da meno con un 5° posto.

Poker Online MTT 22 novembre 2022: vincono anche TatonaGrandiii e folliabartko

Al The Gladiator si giocava per più di 50K di prizepool e la vittoria da €2.993+€2.889 va a folliabartko su boranga1. Ai piedi del podio riconosciamo 92pazzini94 che da un po non segnalavamo nei nostri report.

Sono quasi 100K i soldi in ballo al The Colosseum dove arriva un altro bel colpo di TatonaGrandiii che si conferma in un ottimo momento e incassa€6.521+€7.910 dopo aver battuto il runner up x-muccio-x.

Gli ultimi tornei del lunedì

Più di 2.000 iscritti al The Speedy che viene vinto da sharkpelle per €2.751 su ERASER3 e rebigedo. Piazzamento al 6° posto per bozz81.

Al Session Saver è rasky10 ad avere la meglio su un field da 331 entries per €2.273 di prima moneta + €2.963 di taglie. In 2° posizione BuscemiMascetti su Albertoc0. Al 8° posto si piazza ancora This is soo2019.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che con 110 iscritti raggiunge il prizepool da €9.900. La vittoria vale €2.288 e finisce nelle tasche di Poppins222 su ZippoMullinsss e Daniele “bybabyby” Cuomo. Si rivede un altro regular un pò sparito dai nostri riflettori di recente, Kingkong1277.