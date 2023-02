Poker Online MTT 10 febbraio 2023. Non solo grandi colpi nel poker live, Alessandro “Deneb93” Pichierri torna a battere cassa anche online portando a casa il torneo più ricco del giovedì su Pokerstars, il Super Night on Stars. Davide Calvaresi sfiora il back to back al Need For Speed.

Poker Online MTT 10 febbraio 2023: il ilboscaiolo95 vince l’High Roller delle MicroMillions

Apriamo come sempre la giornata col Mini Warm Up, evento #98, che rimane ai 10K garantiti e la vittoria da €1.116 va a ciapuongang dopo un deal a 5 giocatori. All’evento #99 Monstrous Stack la spunta thecriminal96 che si merita la prima moneta da €4.697 dopo aver battuto un Field da 1.817 entries.

Il torneo più ricco è l’evento #100 HIGH ROLLER che richiama 1.631 giocatori per un prizepool da €73.395. La vittoria va a ilboscaiolo95 che incassa €4.535 di prima moneta + €3.562 in taglie. Runner up lezgodancing97 che incassa in tutto più di 6K.

Poker Online MTT 10 febbraio 2023: gli altri tornei MicroMillions

All’evento #101 The Glorious la spunta Varenn03 per €1.027+€635 su 3.913 giocatori. All’evento #102 Micro Dream si gioca per poco meno di 5K complessivi, e la vittoria va a papafrank_bc.

Quasi 40K di montepremi all’evento #103 The Sniper che viene vinto da pizza1587 per €2.490+€1.889. Si ferma al 2° posto JeremieBoga7 per quasi 3K di premio.

Chiudiamo con gli ultimi tornei, l’evento #105 The Thunderstorm dove la spunta jackflau98 che mette ijn fila un Field di 1.731 giocatori per €946+€647 di premio. Infine l’evento #106 El Gringo vinto da giovannona10 su FLORVIS.

Programmazione Standard: Super Night on Stars ad Alessandro “Deneb93” Pichierri

All’Afternoon on Stars abbiamo 365 entries per un montepremi da €16.425. Vittoria di King0fRome per €1.255+€1.644 dopo aver battuto tore03783 che si accontenta di poco più di €1.500 di premio totale.

Il colpo della notte lo mette a segno Alessandro “Deneb93” Pichierri che di recente si è messo in mostra nei tornei live, visto che ha vinto il recente High Roller al WPT Parigi, e parliamo di un giocatore che nella propria bacheca può vantare anche un braccialetto WSOP. Pichierri questa notte è tornato a fare la voce grossa anche su Pokerstars, dove conta moltissime vittorie. Questa volta Deneb93 porta a casa i €5.707+€9.815 del Super Night on Stars del giovedì.

Vince un regular anche al Rollercoaster, si tratta di miribale che incassa €1.744+€1.818 dopo aver superato MagicaPicca1.

119 giocatori si trovano per il turbo della notte, il Need For Speed che regala sempre tavoli finali spettacolari. La vittoria va ad 0ffgiuls che da inizio 2023 è esploso e ritroviamo quasi quotidianamente nei nostri report, come Davide “davidecalva” Calvaresi che chiude al 2° posto sfiorando la doppietta di un torneo che aveva vinto anche il giorno prima!