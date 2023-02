Poker Online MTT 24 febbraio 2023. Il torneo più ricco delle Carnival Series del giovedì su Pokerstars viene vinto da 1_Zeus_5 che incassa 14K dopo aver battuto pietroc98 e IMuCkTheNut al Thursday Mini Gala. Ancora un piazzamento per Giada “CatSniper84” Fang che aveva vinto un evento appena il giorno prima.

Poker Online MTT 24 febbraio 2023: i primi tornei Carnival Series del giovedì

La giornata di Carnival Series su Pokerstars inizia con l’evento #33 Thursday Starter che richiama 1.429 giocatori e viene vinto da Evanz94 che aveva già battuto un colpo domenica scorsa, con la vittoria del Sunday Bash per più di 14K di premio complessivo. Questa volta porta a casa una prima moneta da €3.750.

All’evento #34 Thursday Bounty Celebration si gioca per un ricco prizepool da €74.188, grazie a 1.091 iscritti, e il migliore è il regular mahlzeitinLA che porta a casa €4.851 di prima moneta + €3.701 di taglie dopo aver battuto un altro nickname noto, preferiti90 che si accontenta di quasi 7K complessivi di premio.

All’evento #35 Thursday Circus partecipano 5.903 entries e la migliore è LadyDiamond8 che porta a casa €3.076+€1.795. Ancora Giada “CatSniper84” Fang in 5° posizione, dopo la vittoria di ieri sempre alle Carnival Series. Piazzamenti anche per i regular MeLLowYeLL0w al 6° posto a Gaza Sparta9 in 9° posizione.

1_Zeus_5 vince il torneo più ricco del giovedì

Passiamo all’evento #36 Thursday Mini Gala, il torneo più ricco con i suoi €82.575 di montepremi, con una prima moneta da €14.549 che finisce nelle tasche di 1_Zeus_5 (prima di oggi mai segnalato nei nostri report), abile a superare i regular pietroc98 e IMuCkTheNut. In 6° posizione riconosciamo pro-fumato87.

All’evento #37 Thursday Parade abbiamo altri 2.516 entries per un prizepool che supera i 45K. La vittoria va a sergio43323 per €2.802+€2.216. Il runner up è jackflau98.

Poker Online MTT 24 febbraio 2023: gli ultimi tornei della notte

Supera i 45K di prizepool l’evento #38 Thursday Bash che viene vinto da Hennet87 per €2.509+€2.094. In 5° posizione riconosciamo Asky16.

Va ad un regular anche l’evento #39 Thursday Harlequin, il torneo minore (sotto i 20K di montepremi); si tratta di Shadowkizz che ha la meglio su AleAsr2005 nel testa a testa finale.

Chiudiamo con l’evento #40 Thursday Masquerade che sfiora i 30K di montepremi e la prima moneta da €2.273 + €3.415 di taglie, vanno a chrisalot che batte MrMalboro94.