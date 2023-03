Poker Online MTT 16 marzo 2023. Mercoledì fortunato per theglobal96 che vince il Night on Stars. L’altro torneo più ricco della giornata su Pokerstars, il Colossal Stack, va invece a ZEUS791, bravo a battere i regular Swidam e miribale nel finale.

Poker Online MTT 16 marzo 2023:

Il mercoledì su Pokerstars viene aperto come sempre dal Morning on Stars che sfiora i 6K di montepremi grazie a 440 iscritti, tra cui il migliore risulta essere piombino77 per €429 di prima moneta + €513 di taglie. Il runner up è mattiak21.

Nel pomeriggio abbiamo 290 iscritti all’Afternoon on Stars per più di 13K di prizepool. La vittoria va a R3N3G4D3 che incassa €2.100 dopo un deal con Labaro1926 e Leado4NotCry.

Con il Bounty Builder che mette in palio €28.575 grazie a 635 entries, si inizia a fare sul serio, con la vittoria di fabrice8595 che porta a casa €2.012+€2.065. Il runner up è devaster21 che incassa in tutto poco meno di €2.500, poi c’è notorius1997 a completare il podio.

Una notte da stella per theglobal96

Passiamo al Night on Stars con 472 iscritti e un montepremi da €42.480. Si gioca per una prima moneta da €7.178 che viene vinta da theglobal96 che batte ale779 all’head up finale, poi c’è balbo666 a completare il podio. Da segnalare il regular Biri07501 al 6° posto.

Il montepremi complessivo più alto non lo totalizza il NoS, ma come spesso sta accandendo di recente, il Colossal Stack che richiama 2.479 entries per un Buy-in di €20 e un montepremi da €44.622. La prima moneta non è niente male e va a ZEUS7918 che supera i regular Swidam e miribale.

Poker Online MTT 16 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

158 iscritti al Rollercoaster che viene vinto da Ceresinhooo per €1.187+€2.255. In 2° posizione di ferma TomRiddLe91 che porta a casa in tutto circa €1.500.

Si chiude col Need For Speed da 99 iscritti e la vittoria da €2.059 va a pietroc98 su MIC995 che avevamo già visto al 5° posto al torneo precedente. Bene anche Fabrizio “Asky16” Petroni al 3° posto.