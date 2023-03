Poker Online MTT 23 marzo 2023. Esattamente un anno fa DevilMezavil vinceva il Main Event delle Carnival Series. Questa volta il colpo è minore, ma si tratta pur sempre di una vittoria al Night on Stars per un giocatore che sembra dare il suo meglio nel mese di marzo. Vincono anche: KING1010766, Mrs.Benz220, testadicane8, sasionfire e GoBerzerk.

Poker Online MTT 23 marzo 2023: i primi tornei del mercoledì

La giornata inizia con l’Afternoon on Stars che questa volta non supera il garantito da €12.500 con 261 entries. La vittoria da €1.053+€842 va a KING1010766 su vesuvio08.

Al Bounty Builder partecipano in 609 per €27.405 di prizepool. Il migliore è Mrs.Benz220 che incassa €1.968+€1.505. In 2° posizione diavola77 poi abbiamo bozz81 a completare il podio davanti a Giulio “Enne98” Colazzo.

DevilMezavil vince il NoS, a testadicane8 il Colossal

464 iscritti al Night on Stars del mercoledì notte per un montepremi complessivo di €41.760. La vittoria da €7.109 va a DevilMezavil che batte BomberQueen80 all’heads up finale e non è nuovo a grandi colpi visto esattamente un anno fa, nel marzo 2022, vinceva il Main event delle Carnival Series.

Passiamo al Colossal Stack che anche nella giornata di ieri è il torneo col montepremi maggiore (€47.592) e la vittoria va a testadicane8 per €6.958 mentre il runner up FINCUlysses incassa €4.783.

Poker Online MTT 23 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Rollercoaster che con 151 iscritti supera i 13K di prizepool. La vittoria di sasionfire vale €1.182 di prima moneta + €1.491 di taglie. In 2° posizione Griffa2.0 porta a casa in tutto circa 2.000 euro. Da segnalare al 5° posto Fabrizio “Asky16” Petroni.

Chiudamo col Need For Speed che stranamente sta sotto il garantito di 7K per via di 73 entries. Il migliore è GoBerzerk che incassa la prima moneta da €2.068 dopo aver superato ANSU-FATI96. A completare il podio c’è Ov3rthinking ma abbiamo anche RaydenArtist al 5° posto e tuffoAbomba in 7° posizione, stessa posizione in cui aveva chiuso il precedente Rollercoaster, torneo inoltre vinto il giorno prima per un giocatore che si sta confermando con costanza negli ultimi giorni.