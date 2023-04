Poker Online MTT 19 aprile 2023. Martedì d’oro per Pigro74 che vince più di 10K grazie al successo del torneo più ricco di giornata delle SCOOP, il Primetime Battle. Vittorie anche per: Ciccio.Iamazza, Trismegisto90, L0veThisGame, Fabrizio “PR0PRI0LUI” Billi e SNUCCI_8.

Poker Online MTT 19 aprile 2023: i primi tornei SCOOP del martedì

Riprendiamo il racconto delle SCOOP di Pokerstars con l’evento #64 HIGH Awakening che richiama 1.078 giocatori; il migliore è Ciccio.Iamazza che batte Fabrizio “Asky16” Petroni all’head up finale, meritandosi una prima moneta da €3.764, mentre per il noto runner up ci sono €2.650. Completa il podio milina11, davanti a MIC995. All’evento Mini vince un altro regular, sapy000 che batte un Field da 2.661 entries per una primamoneta da €1.664.

Evento #65 HIGH Rainbow per Trismegisto90 che incassa €3.132 di prima moneta + €2.536 di taglie. Il runner up è Galaxy1976 che incassa in tutto poco meno di 5K mentre a completare il podio c’è Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. Buon riscontro anche con l’evento Mini che richiama 3.322 giocatori per quasi 30K di prizepool, e qui la vittoria da €1.745+€1.350 va a Kamak_01.

Pigro74 vince il Primetime Battle. Turbo Fight per L0veThisGame

L’evento #66 HIGH Primetime Battle è il torneo più ricco con un montepremi complessivo di €73.125. Il migliore è Pigro74 che incassa €5.191+€5.248. Si ferma al 2° posto AbbeshiiKert e poi c’è capa1991 a completare il podio. Da segnalare anche il 9° posto di Simne “94pazzini94” Demasi che giusto ieri citavamo nel nostro report come vincitore dell’Explosive Sunday di iPoker. Anche il Primetime Battle in versione Mini richiama un buon numero di giocatori, per un prizepool che supera i 40K. Vittoria per ilmaestosoAA per €2.486+€2.223. Da segnalare anche qui AbbeshiiKert che dopo il podio al evento High, fa final table anche al Mini col 8° posto dietro a D1ANDREA99.

Passiamo all’evento #67 HIGH Turbo Fight, l’ultimo di giornata per le SCOOP, con 575 entries per un montepremi da €25.875. La vittoria da €1.858+€1.536 va a L0veThisGame su Ste4L7H. Completa il podio un caldissimo Matteo “SpeedOne1” Liparulo che qualche giorno fa ha battuto Alessio Astone al Thursday Special. Al torneo Mini partecipano in 1.813 per un montepremi di €16.317; vittoria per Darth_Bruso per circa 2K totali.

Poker Online MTT 19 aprile 2023: gli ultimi tornei della notte

Il Rollercoaster non supera il garantito da €12.500, ma lo spettacolo non manca mai in questo torneo 6-max che è stato vinto da Fabrizio “PR0PRI0LUI” Billi, già al tavolo finale del primo evento di giornata delle SCOOP, e che incassa altri €1.118+€1.652 dopo aver superato pertugio7 all’heads up. Completa il podio Giangi503, davanti ad Antonello “teamzeus94” Ferriuolo.

87 iscritti al Need For Speed e a spuntarla per €786+€1.749 di premio è SNUCCI_8 su Rimini2022 che avevamo già notato con alcuni piazzamenti alle SCOOP. Completa il podio un altro regular, Ribo95, che si lascia alle spalle yescico. Al 7° posto riconosciamo BetterCallSax.