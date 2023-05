Poker Online MTT 19 maggio 2023. Nel giovedì del NoS da €250 di buy-in è lorz1995 a fare il colpo più ricco su Pokerstars. Vittorie anche per: CryZyrC, Valdip06, SOSimo, Angelo “Castelli Ang” Castelli ed HELLMATADOR7.

Poker Online MTT 19 maggio 2023: i primi tornei del giovedì

L’Afternoon on Stars non supera il garantito da €12.500 con 271 entries ed è stato vinto da CryZyrC per €1.015 di prima moneta + €1.134 di taglia. In 2° posto il regular Montal92.

Sale a €26.370 di montepremi il Bounty Builder con 586 entries, e il migliore è Valdip06 per €1.893+€1.692 su Meliodas1717. Completa col podio Mara_CasH22. Da segnalare il piazzamento al 6° posto di Simone “simopascu96” Pascucci davanti a Michael “Sardo11110” Ibra.

Night on Stars per lorz1995, ad SOSimo il Colossal

Il Night on Stars del giovedì (da €250 di buy-in) richiama 284 giocatori per un montepremi da €63.900. La vittoria da €5.065+€7.480 va a lorz1995 che batte Siggios22 all’heads up finale. Completa il podio nakko1994.

SOSimo mette in fila un Field da 2.615 giocatori per un prizepool da €47.070 al Colossal Stack. La vincita gli vale €2.905+€2.197 dopo aver battuto MircoNovantotto che già ieri si era messo in mostra vincendo il Need For Speed. Completa il podio un altro regular, Corbanchester, davanti a Rimini2022.

Poker Online MTT 19 maggio 2023: Angelo Castelli vince il Rollercoaster

Passiamo ai turbo della notte aperti dal Rollercoaster con 183 iscritti in lotta per €16.470 di montepremi. Vittoria per Angelo “Castelli Ang” Castelli che incassa €1.349 di prima moneta e la bellezza di €3.009 di taglie, lasciando le briciole agli altri, ad iniziare dal runner up KuSuNoK1 che porta a casa in tutto poco più di €1.500. Ai piedi del podio riconosciamo PR0PRIOLUI davanti a mathjunk che di recente ha vinto il domenicale di People’s Poker. Al 7° posto anche Il-Giuglia.

Chiudiamo col Need For Speed da 98 iscritti per €8.820 di montepremi. Vittoria per HELLMATADOR7 che incassa €865+€1.186. Da segnalare William “LICANTROPOn1” Olivieri al 4° posto. Spettacolo anche al Mini Need con 268 iscritti e vittoria di fintanonna. Da segnalare al 3° posto lukeskywalkerz su xJaNdRo27x ed ANSU-FATI96.