Poker Online MTT 31 maggio 2023. Un martedì molto interessante su Pokerstars, con pittbull62 che vince il torneo più ricco delle MicroMillions, il Daily Main, mentre Marcopappa17 batte Riccardo Bonelli al Night on Stars. Dopo aver vinto il Sunday Special al lunedì, Ceresinhooo si conferma anche al Rollercoaster il giorno dopo. Oggi andiamo anche oltre confine, segnalando il 2° posto di Enrico “WhaTisL0v3” Camosci all’High Roller SCOOP com. All’interno dell’articolo trovi il video a carte scoperte di questo ricco e spettacolare torneo.

MicroMillions: pittbull62 azzanna il Daily Main

Apriamo con l’evento #69 The Glorious che ha visto 2.826 partecipanti e il migliore è stato zimoniano che ha incassato €752 di prima moneta + €429 di taglie.

L‘evento #72 Daily Main è come sempre il più ricco della giornata, con 2.236 iscritti per €40.248 di montepremi. La vittoria va a pittbull62 che incassa €2.442+€2.027. Il runner up è federer663 al quale vanno in tutto poco più di 3k.

Infine all’evento #75 Bounty Cataclysm la spunta jacklafu98 per €855+€865. In 2° posizione c’è Umissinisi97 davanti al regular Ribo95.

Poker Online MTT 31 maggio 2023: Marcopappa17 batte Riccardo Bonelli al NoS

La giornata si era aperta con la vittoria di Pysk10 all’Afternoon on Stars per €912+€1.161 di premio, dopo aver battuto la concorrenza di 255 giocatori. Il Bounty Builder supera i 23k di prizepool con 517 iscritti, e torna a vincere Alaambra che domenica aveva già portato a casa il Sunday Warm Up. In 2° posizione edofatto poi ritroviamo Pysk10 anche qui al 3° posto, davanti a Vop444.

Riccardo “Overbet91” Bonelli si ferma al 2° posto nel Night on Stars vinto da Marcopappa17 che incassa €3.346+€3-116 mentre per il runner up c’è un premio da €3.346+€1.344. Da segnalare il piazzamento di MessiD10s ai piedi del podio, ma davanti ad Antonio “frakkalagan” Fragale in 5° posizione.

Poker Online MTT 31 maggio 2023: gli ultimi tornei di martedì

Ancora Ceresinhooo che appena ieri portava a casa il domenicale più ricco ed importante del poker online in Italia, il Sunday Special, e che il giorno dopo si conferma (in piccolo) andando a vincere anche il Rollercoaster per €1.164+€1.921. In 2° posizione I AM TOKYO, poi abbiamo Gabriele “KingMAvE911” Re a completare il podio, davanti a RockDUNDO e a gerryilprinc che si era già messo in mostra con la top-10 al NoS.

Si chiude col Need For Speed da 77 entries e un montepremi complessivo di poco inferiore ai 7K. Vittoria per HELLMATADOR7 su Lamosca89 e lezgodancing97 che lascia ai piedi del podio Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Enrico “WhaTisL0v3” Camosci runner up al Sunday High Roller PKO

Enrico “WhaTisL0v3” Camosci chiude al 2° posto al $1K Sunday High Roller PKO, evento delle SCOOP che si stanno giocando su Pokerstars.com. Il player bolognese si arrende solo all’heads up finale, e ad un altro pezzo da novanta come Christian ‘WATnlos’ Rudolph che incassa la prima moneta da $18.110 a cui aggiunge $24.484 di taglie. Per Camosci ci sono $18.109+$5.640. Il torneo ha visto 149 entries e la bolla è stata scoppiata da un altro giocatore molto noto, Niklas ‘Lena900’ Astedt. Che dire, GG Enrico! E ora gustatevi il video del tavolo finale a carte scoperte, c’è sempre da imparare a questi livelli.