Poker Online MTT 21 giugno 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei del martedì su Pokerstars dove continua la Spotlight Week, ma continua anche la programmazione standard e i giocatori copertina del giorno sono ilpocho1985 e put3c4. Successi anche per: Wasabi89_FI, bastianizza, kumas55, 1Maggio2019, Golden Eagle98, charlito90 e scott91452.

I tornei Spotlight Week del martedì

Iniziamo con i torneo della Spotlight Week che si sono giocati nella giornata di ieri e nella notte. All’evento #9 Bubble Rush abbiamo 1.588 iscritti e tutto si conclude con un deal a tre tra Wasabi89_FI, Andrea01094 e sscnapoli80. Da segnalare T_Thede al 5° posto, dopo che il giorno prima aveva fatto 4° al Sunday Special.

Non supera i 10K garantito l’evento #10 ShowTime con 541 entries. Il migliore è bastianizza che incassa €743 di prima moneta + €616 di taglie. Da segnalare i piazzamenti di enzotribulla al 4° posto e di ..CECCHINO30 in 6° posizione.

Super invece i 21K l’evento #11 Win The Button e a vincere è kumas55 che incassa €3.685 dopo aver battuto massiminAllin e damonsalvator19.

Infine l’evento #12 Ante-Up dove la spunta 1Maggio2019 su Tommasoliori e kekko432.

Poker Online MTT 21 giugno 2023: Night on Stars per il ilpocho1985

Appena sopra il garantito il Bounty Builder che con 452 iscritti produce un Prize pool da €20.340 e la vittoria va a Golden Eagle98 su dondugui.

Bella affermazione per ilpocho1985 che sbaraglia la concorrenza di 393 iscritti e vince il Night on Stars, portando a casa €2.655+€3.645. Il runner up è 2cecchino2, poi abbiamo Prime1991rm a completare il podio davanti a 3 regular in fila dalla 4° alla 6° posizione: biri07501, Luca “sturbao” Sturba e BlackDomo97.

€41.652 in palio al Colossal Stack con 2.314 entries e il migliore è put3c4 per €2.591+€2.329 di premio. Per il runner up R3St3aL ci sono €2.589+€851 di premio.

Poker Online MTT 21 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 115 iscritti per più di 10K di montepremi. La vittoria va a charlito90, con FabioMaglione ultimo ad arrendersi. Anche qui troviamo put3c4 in 4° posizione, e rivediamo anche enzotribulla dopo il piazzamento di inizio giornata alla Spotlight Week.

Chiudiamo col Need For Speed che però non supera i 6K garantiti, richiamando solo 62 giocatori, con scott91452 che ne esce vincitore su kenya362 e ManuStars24. Ai piedi del podio Riccardo “CrazyRich85” Basso.