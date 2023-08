Poker Online MTT 9 agosto 2023. Al martedì su Pokerstars continua la Summer Week e il colpo più ricco lo mette a segno Bubbl3man17. Successi anche per: NNWPT, Guidotto7, Biri07501, LellaNiki, Seemly1983, UuuCARRAJOOO, Giannibau1 e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni (in foto). Un altra vittoria pure per Fabio “backdoorAK” Peluso.

Summer Week: Bubbl3man17 firma il torneo più ricco del martedì

Iniziamo con i tornei Summer Week del martedì, al via con l’evento #9 Heatwave che ha richiamato 1.411 giocatori per un Prize pool superiore ai 25K e una prima moneta da €1.583 che viene vinta da NNWPT che incassa altri €1.611 in taglie dopo aver superato napoletanodoc97.

L’evento #10 Tuesday Hottest è il più ricco della giornata con i suoi €42.480 di montepremi. A spuntarla è Bubbl3man17 che incassa €3.103+€4.314. Si ferma al 2° posto ortona81 che incassa in tutto poco meno di 4. A completare il podio John Bred.

Guidotto7 vince invece l’evento #11 Summer Stack, il meno ricco con €11.214 di montepremi. Per il vincitore c’è una prima moneta da €1.665.

Si chiude con l’evento #12 Sunset che viene vinto dal regular Biri07501 che ha la meglio su un field di 726 entries per un premio da €1.336+€880.

Poker Online MTT 9 agosto 2023: i primi tornei del martedì

La programmazione standard di Pokerstars si apre con l’Afternoon on Stars che richiama 266 giocatori per quasi 12K di montepremi. La vittoria va a LellaNiki per €951+€1.110 su gianbugino1994 e VengoDentro.

Si ferma poco sotto i 20K di montepremi il Bounty Builder con 433 iscritti. Il migliore è Seemly1983 che incassa €1.438+€1.492 dopo aver superato JeckVII.

Ben 2.100 iscritti al Colossal Stack per €37.800 di prizepool. La vittoria vale €2.375+€2.077 e va a UuuCARRAJOOO su sgp866 poi abbiamo un ottimo CINZIAVINCENZO ancora sul podio.

Poker Online MTT 9 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster con 111 iscritti non si supera il garantito da 10K. La vittoria da €943+€1.796 va a Giannibau1 che batte Azione28 nel testa a testa finale. 3° posto per Enrico “RastaBaby79” Castaldi che aveva già fatto un tavolo finale all’evento #12 Summer Week questo martedì.

Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni vince il Need For Speed che richiama solo 59 giocatori. Il runner up è capa1991 e poi c’è IwasRickyKaka90 a completare il podio davanti a diversi altri regular, ad iniziare da Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. Da segnalare Fabio “backdoorAK” Peluso, che dopo aver vinto un torneo Summer Week al lunedì, questa notte si accontenta di portare a casa il Mini Need For Speed.