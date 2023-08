Poker Online MTT 22 agosto 2023. La copertina se la merita tutta il regular Vop444 che il primo agosto vinceva il Sunday Special di Pokerstars, il 4 luglio aveva già vinto anche l’Explosive Sunday e nella notte replica nel principale domenicale di iPoker. Intanto su PS vince ancora un caldissimo MoChuisle7 e trionfa anche Giuseppe Scordo. Night on Stars per DeSalvia1997.

I risultati dei domenicali: vincono Vop444 e WINNING69

Ancora Vop444, a poco più di un mese di distanza il regular (molto attivo anche su Pokerstars) torna a vincere il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday che ha chiuso le registrazioni con 505 iscritti e 81 ITM. Al vincitore vanno un totale di 8.733 euro tra prima moneta e taglie. Si ferma al secondo posto carico56 per €5.227 e GINORAJON sul gradino basso del podio per €3.084.

Si è concluso anche il Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame da 88 entries alla domenica, e il final day del lunedì sera riprendeva con 33 players left, ancora lontani dalla bolla che è scoppiata quando sono rimasti in 15 ITM. La prima moneta da 2.435 euro viene vinta da WINNING69 che batte il chipleader del day1, NIKE_77_88, e poi troviamo livornese728 a completare il podio.

Poker Online MTT 21 agosto 2023: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

All’Afternoon on Stars partecipano 233 giocatori per un prize pool da €10.485 e alla fine a trionfare è lubert123, non dopo un deal alla pari con sharkomi88 e pas1997199. Tutti e tre incassano un premio identico da €1.482.

Il Bounty Builder si avvicina ai 27K di montepremi grazie a 591 entries e a trionfare è Giuseppe “gscordo” Scordo che incassa la prima moneta da €1.910 e la bellezza di €3.102 in taglie, praticamente i bounty sono andati in buona parte a lui.

Il Night on Stars richiama 418 giocatori per un montepremi da €37.620 e una prima moneta da €6.459 (senza bounty questo lunedì) vinta da DeSalvia1997 che batte alfus89 all’heads up finale. A completare il podio troviamo il regular lezgodancing97 davanti a M@d0ff che avevamo già visto in top-10 anche al Bounty Builder.

Poker Online MTT 21 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Sono 2.139 gli iscritti al Colossal Stack ma ad esultare per la vittoria è solo uno, guerrini82 che incassa €5.897 dopo aver battuto il regular Biri07501 nel testa a testa finale, poi troviamo diana5 a completare il podio.

MoChuisle7 inarrestabile in questa estate, nella notte porta a casa €1.112+€2.089 dal Rollercoaster, battendo un Field di 142 iscritti, con marlboro8877 ultimo ad arrendersi. Completa il podio Rob3rt_007 davanti alla solita pletora di regular che in questo torneo non mancano mai, ad iniziare da IwasRickyKaka90 e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio rispettivamente al 4° e al 5° posto.

Infine il Need For Speed che risale un pò con 77 iscritti e quasi 7K di montepremi per il turbo della notte che chiude il palinsesto di Pokerstars, e a chiudere con una vittoria questo lunedì è HELLMATADOR7 che incassa la prima moneta da €1.686 dopo aver superato LAFAL10 che si accontenta di €1.260.