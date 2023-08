Poker Online MTT 24 agosto 2023. I risultati del mercoledì su Pokerstars vedono trionfare per la seconda sera consecutiva Azione28 mentre Fabrizio “Asky16” Petroni (in una foto repertorio PIW con Simone Pascucci) fa un doppio 2° posto. INUOVIMOSTR1 porta a casa il Night On Stars, Colossal Stack per M@d0ff.

Poker Online MTT 24 agosto 2023: i primi tornei del mercoledì

All’Afternoon on Stars del mercoledì partecipano 215 giocatori per quasi 10K di montepremi. La vittoria vale €1.790 e va a bravegall su Chefdavide93 poi abbiamo iMancio90 a completare il podio.

Altri 386 entires al Bounty Builder che raggiunge i €17.370 di Prize pool con vittoria di lillycarter che incassa €1.304 di prima moneta + €1.723 di taglie. Il runner up è ferreira1111 poi abbiamo Op.Boomer a completare il podio davanti ad IwasRickyKaka90.

INUOVIMOSTR1 vince (con Deal) il NoS. Colossal a M@d0ff

Il Night on Stars del mercoledì si ferma a 310 iscritti per €27.900 di montepremi e a trionfare è INUOVIMOSTR1 che incassa €4.341 dopo un deal con nadal748 che porta a casa lo stesso premio. A completare il podio MoChuisle7, regular on-fire che incassa altri €2.741. In questa top-10 troviamo anche M3ssiD10s, e ritroviamo anche Gasparotto10.

Come spesso accade di recente, il torneo più ricco della giornata non è il NoS, ma il Colossal Stack, almeno stando al montepremi generale che arriva a €33.966 grazie a 1.887 entries e in questa marea a spuntarla è il regular M@d0ff che incassa €5.108 dopo aver superato OmarCocco mentre peru994 completa il podio.

Poker Online MTT 24 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Martedì vinceva il Need, questa notte si conferma vincendo il Rollercoaster. Parliamo di Azione28 che sembra muoversi bene nei turbo della notte e, battendo la concorrenza di 97 entries, porta a casa €850+€1.461 superando Asky16 nel tasta a testa finale.

Un Fabrizio “Asky16” Petroni che ritroviamo come runner up anche al successivo Need For Speed. Questa volta a battere Petroni nel testa a testa finale è chiccadf che incassa così la prima moneta da €1.672, in un torneo che ha visto 57 iscritti per un prizepool di poco superiore ai 5K. Immancabile MoChuisle7, a premio anche qui in 6° posizione, davanti ad un altro giocatore molto caldo nelle ultime settimane, lezgodanicing97. Gli ultimi giocatori ITM sono due regular: Federico “IFOLDACES4U” Piroddi e Luca “steva10” Stevanato.