Poker Online MTT 28 ottobre 2023. Vediamo i risultati della domenica di poker online in Italia. Su Pokerstars c’è zebra8819 come chipleader del Super High Roller MicroMillions ormai agli sgoccioli. Su iPoker comanda 3lisAb3ttA ed è una donna in testa anche su People’s Poker, donatella1963.

Tornei domenicali: zebra8819 comanda il Super High Roller

Iniziamo da Pokerstars con il Super High Roller delle MicroMillions che ha richiamato 2.073 giocatori per un prizepool vicinissimo ai 140K. Al vincitore andranno €8.519 di prima moneta più le taglie. Al comando del chipcount, su 61 players left, troviamo zebra8819 su GIAMP7608. Tra i migliori attenzione a L0veThisGame che ripartirà dal 4° posto. In 11° posizione riconosciamo anche Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Su iPoker si è giocata la prima giornata del Explosive Sunday con 526 iscritti (registrazioni tardive ancora aperte, scopriremo domani i numeri ufficiali). Almeno in 142 si ritroveranno al final day e si riprenderà con 3lisAb3ttA chipleader su ilpensatore.

Al Super Sunday di People’s Poker invece abbiamo 125 iscritti e in 50 passano il taglio verso il final day. La bolla non è ancora scoppiata, solo in 23 andranno a premio e si gioca per una prima moneta da €2.857. Al comando del chipcount troviamo donatella1963.

Poker Online MTT 28 ottobre 2023: gli altri tornei MicroMillions

Andiamo a vedere gli altri eventi MicroMillions che stanno giungendo al termine su Pokerstars. Partiamo dall’evento #107 The Big che è stato vinto da Kombattent91 dopo un deal a quattro con uncharted97, Rikrob929x e Natale474.

Tanti iscritti (3.837 entries) e quasi 70K di montepremi anche all‘evento #109 Daily Main domenicale che è stato vinto da GoldAce4you per €4.020+€2.677.

All’evento #113 Turbo Domination la spunta Ciminiera96 su un Field di 1.299 iscritti, incassando €1.455+€1.746 di premio. Il runner up è fabiettopoker. Al 10° posto L0veThisGame che abbiamo già visto tra i protagonisti al day1 del Super HR.

Poker Online MTT 28 ottobre 2023: la programmazione standard di Pokerstars

Al Sunday Warm Up si arriva quasi 1 7K di prize pool con 377 iscritti e il migliore è alo regular B3tter_RuN che supera majiko15 nel testa a testa finale, incassando €1.273+€1.259.

Il Sunday Bounty Builder con 672 iscritti non riesce a superare i 20K di garantito. Qui la vittoria è di TodoEnLaCara per €1.439+€1.350 su aleorsi98 che si arrende al 2° posto.

Stessa cosa col Sunday Slam che con 551 iscritti non va sopra i 25K e ad esultare per la vittoria è fragre82 per €1.876+€1.959. Si ferma al 2° posto Mrs.Benz220. Ancora una top-10 per aleorsi98 che ritroviamo anche qui in 8° posizione. Al 10° posto riconosciamo anche Gabriele “KingMAvE911” Re, fresco della vittoria live a Malta.

144 giocatori hanno partecipato al Sunday High Roller producendo un montepremi da €32.400 e una prima moneta da €6.715 che finisce nelle tasche de Lamosca89 che batte tiduc8989 nel testa a testa finale, poi c’è il regular MoChuisle7 a completare il podio davanti a 94pazzini94. Da segnalare anche sul 6° posto di IMAB4NK che la scorsa settimana aveva vinto il ricco NoS del giovedì.

Chiudiamo col Rollercoaster appena sopra i 10K di prizepool con 119 iscritti e il migliore è sapy000 che incassa in tutto più di 2K di ‘premio dopo aver battuto MircoNovantotto; aleorsi98 completa il tris di top-10 con un 10° posto anche qui.