Poker Online MTT 3 novembre 2023. Gran finale al ricco Night on Stars del giovedì su Pokerstars, con Shadowkizz che ha la meglio su aleorsi98. Vincono anche tanti altri regular come: Luca ‘delfo182’ Delfino, fsusct, This is soo2019 ed IwasRickyKaka90.

Poker Online MTT 3 novembre 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars che richiama 305 giocatori a darsi battaglia per un Prize pool da €13.725 e alla fine il migliore è Paologale78 che incassa la prima moneta da €1.070 + €1.421 di taglie dopo aver superato libano2110. Da segnalare il piazzamento di LonelyBoy99 in 5° posizione e ritroviamo anche gerryilprinc al 10° posto.

Altri 758 entries al Bounty Builder e qui arriva la vittoria eccellente di Luca ‘delfo182’ Delfino che porta a casa €2.364+€2.370 di premio dopo aver superato fragre82 nel testa a testa finale, poi troviamo HoldMePlzZ a completare il podio.

Shadowkizz batte aleorsi98 al NoS. Colossal per fsusct

Passiamo al ricco Night on Stars che al giovedì porta il buy-in a €250, pagato da 307 giocatori che hanno prodotto un montepremi da quasi 70K, e una prima moneta da €5.385 vinta da Shadowkizz che incassa altri €6.622 di taglie dopo aver battuto un altro regular, aleorsi98, che si accontenta in tutto di più di 7K. Riconosciamo anche il nickname sul gradino basso del podio, bobofolle, che incassa €3.356+€1.805.

Anche il Colossal Stack, con 3.753 entries, viene vinto da un nickname per nulla nuovo a chi segue i nostri report quotidiani, quello di fsusct che incassa €4.078+€2.141 di premio dopo aver battuto CAPU84050.

Poker Online MTT 3 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster partecipano in 197 e il migliore è This is soo2019 che incassa €1.452+€2.266. Il runner up è DeSalvia1997 mentre a completare il podio in 3° posizione troviamo T-palleggio.

Infine il Need For Speed con 67 iscritti e anche qui primeggia un regular, IwasRickyKaka90 che incassa in tutto quasi 2K dopo aver superato un altro regular, Biri07501 che aveva fatto 2° anche ieri a questo stesso torneo; infine betullame11 a completare il podio.