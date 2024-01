Poker Online 3 gennaio 2024. Su Pokerstars continuano le Winter Series, vediamo i risultati dei tornei di mercoledì. Il torneo più ricco, il Super Tuesday, lo vince Severus1982, in un podio completato dal torneista online più vincente in Italia nel 2023, Alessandro Siena (in una foto di repertorio), che parte col piede giusto anche in questo 2024.

Poker Online 3 gennaio 2024: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’evento #75 Warm Up delle Winter Series con 1.716 entries e un prizepool da €30.888, con una prima moneta da €4.456 che viene vinta da lelksante che beffa Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni nel testa a testa finale.

Quasi 1.500 iscritti all’evento #76 The Iceberg vinto da IlCarrincha che incassa €4.091 di prima moneta + €2.927 di taglie, con Karnak_01 che si ferma come runner up per più di €5,300 euro complessivi di premio.

Angel5964 vince l’evento #77 Snowman, imponendosi su un field da 5.373 entries e incassando la prima moneta di €6.536, niente male a fronte di €10 di buy-in.

Severus1982 vince il Super Tuesday con alesiena17 al 3° posto

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #78 Super Tuesday che raggiunge i €96.570 di montepremi con 1.073 iscritti e qui il migliore è Severus1982 che porta a casa €6.384+€4.533 dopo aver battuto Laziness95. In 3° posizione il giocatore più vincente del 2023, Alessandro “alesiena17” Siena, e attenzione perchè si avvicina il Sunday Million del 7 gennaio. In 10° posizione A.Lapini che aveva già vinto alle Winter Series nella giornata di lunedì.

Si avvicina agli 80K di prizepool anche l‘evento #79 Giga Stack con 4.371 iscritti, e qui il migliore è infiltratoxx per €4.715+€2.772. Il runner up è Wutrek che si accontenta di quasi €4712+€860.

Poker Online 3 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

All’evento #80 The Blizzard abbiamo 692 iscritti in lotta per un montepremi da €31.140 e per una prima moneta da €5.135 che finisce nelle tasche di Eltora96 che batte INTROVERT_013 nel testa a testa finale. Da segnalare il piazzamento di discepolo78 in 5° posizione e c’è anche KuSuKoK1 al 9° posto. Poco fuori dalla top-10 ancora uno scatenato A.Lapini (13°).

920 iscritti all’evento #81 The Arena vinto da masirinotti che incassa €1.666+€1.223 dopo aver battuto agocres, runner up per €1.665+€648. In 7° posizione di piazza Mario “coinflip21” Carrascon.

Chiudiamo con l’evento #82 Daily Cooldown che viene vinto da vleroy83 che ha la meglio su un field di 394 giocatori, per €2,622+€3.192 di premio. Anche qui riconosciamo un nickname noto in top-10, Davide “davidecalva” Calvaresi che chiude la sua corsa al 8° posto.