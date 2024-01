Poker Online 22 gennaio 2024. Il Main Event delle Winter Series di Pokerstars ha ancora la registrazione tardiva attiva, ma ha già superato il ricco garantito da 500K. Intanto è domenica vincente per suegno6296, Matteo Liparulo ed Alessandro Siena.

Tornei domenicali: grande affluenza al Main Event Winter Series

Oggi iniziamo ovviamente dal Main Event Winter Series di Pokerstars, dove la registrazione tardiva rimane aperta, anche se il garantito da 500K è già stato superato dai 5.777 entries che hanno prodotto un Prize pool da €519.930. Si gioca per una prima moneta da 30K al momento, più le relative taglie. Al final day ritroveremo ben 1.550 players left, con la bolla che scoppierà solo a 1.031 left. Al comando troviamo DIMMIDIMMI643 che a 1.1 milioni in chips, staccando brasile81 con poco più di 1 milione, unici sopra questa barriera visto che al 3° posto c’è beavis912, ma staccato con 787K.

Passiamo sul circuito iPoker dove come ogni domenica si gioca l’ExplosivePKO con 75K garantiti. Anche qui le registrazioni tardive rimangono aperte, e al momento si contano 739 iscritti. Al final day ritroveremo almeno 201 giocatori, con 126 ITM. La prima moneta vale almeno €6.491, più le taglie, e questa sera si riprenderà con SVfavioediego10 chipleader.

Passiamo su People’s Poker dove si è giocato il day1 del VESUVIO P-KO da 15K garantiti. Al torneo hanno partecipato in 187 giocatori, e in 59 hanno passato il taglio, ma gli ITM saranno solo 30. Il chipleader è IRAISEINURFACE, ma attenzione perché in top-10 c’è anche panfro0 che ci riprova.

Poker Online 22 gennaio 2024: i primi tornei Winter Series

Torniamo su Pokerstars con i primi tornei giocati e conclusi nella giornata di domenica, una giornata aperta dalla vittoria di Gaspare “Gasparotto10” Sposato al Afternoon on Stars, ma vediamo i tornei Winter Series, iniziando dall’evento #270 Sunday Warm Up che ha visto la partecipazione di 1.907 giocatori per più di 34K di montepremi ed una prima moneta da €4.911 che viene vinta da forchetta83 che batte 5Cpt.Farrel5 nel testa a testa finale. Top-10 per Giuseppe “pepproucc” Ruocco.

All’evento #271 Sunday Iceberg ci sono tanti soldi in palio con un prizepool da €146.160 grazie a 3.248 entries, e il migliore è suegno6296 che incassa la prima moneta da €8.559 + €7.277 in taglie. Top-10 per Luca “iL-DottoreX” Castellaneta che ritroveremo anche più avanti in questo report.

Vediamo l’evento #272 Snowman che richiama 5.055 giocatori per €45.495. La vittoria da €2.638+€1.834 va a fiorino_cs che batte domingo32555 nel testa a testa finale.

L’evento #274 Giga Stack vede 4.497 iscritti per un montepremi vicino agli 81K e una prima moneta da €4.859+€2.674 che viene vinta da HeLLoTindY che batte K1llth3f1sh e vudrex che completa il podio davanti a Oreste “JokeR86GR” Pomi.

Poker Online 22 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

All’evento #275 The Blizzard la spunta Matteo “SpeedOne1” Liparulo che mette in fila un field da 873 iscritti e incassa la prima moneta da €6.576 dopo aver battuto kingferro98 nel testa a testa finale.

Sopra i 26K di montepremi l’evento #276 The Arena vinto da abr69 che incassa €1.765+€2.074 dopo aver battuto il iL-DottoreX che ritroviamo anche qui come runner up. Da segnalare il 7° posto di whiteskunk5 che la settimana scorsa vinceva lo Special Thursday.

All’evento #277 Daiuly Cooldown torna a battere cassa Alessandro “alesiena17” Siena che chiuso il 2023 come giocatore più vincente online in Italia grazie al trionfo al Sunday Million. Un alesiena17 ancora in corsa al Main Event Winter Series, proprio al tavolo col chipleader. Il runner up è Taiadela e poi abbiamo anche qui un podio per 5Cpt.Farrel5 che aveva già fatto runner up al Warm Up.