Poker Online 7 febbraio 2024. Su Pokerstars continuano i tornei MicroMillions, ma anche la programmazione standard, e non manca mai il Night on Stars dove il regular Ste4L7H ha chiuso esattamente al 4° posto per due sere di fila, e questa volta la vittoria va a CazzoWatchMe.

Poker Online 7 febbraio 2024: i tornei MicroMillions

Vediamo come sono andati i tornei più ricchi delle MicroMillions Series del martedì, iniziando dall’evento #83 Monstrous Stack che ha richiamato 1.567 entries per più di 28K di montepremi, con una prima moneta da €4.087 vinta da LucaRomano18 che ha battuto DeLaWonder nel testa a testa finale, e a completare il podio troviamo il regular This is soo2019.

Passiamo all’evento #86 Shark Attack che con €57.609 è il più importante del martedì di MicroMillions e viene vinto da France972 che incassa €3.503 di premio (+14 bounty misteriosi) dopo aver battuto charlito90 che si accontenta di €2.518 di premio + 9 taglie.

Andiamo a chiudere con l’evento #87 The Sniper che sfiora i 50K di Prize pool con 2.753 iscritti, e il migliore è pietromerola che si merita la prima moneta da €3.038 + €2.794 di taglie, con raffo101074 runner up per poco più di 3.500 euro totali.

Night on Stars per CazzoWatchMe. 4° posto in back to baca per Ste4LH7

Il nickname non sarà dei più eleganti, ma è CazzoWatchMe a vincere il Night on Stars del martedì, superando la concorrenza di un Field da 621 iscritti e incassando €3.936+€5.210 di premio dopo aver superato golandogo e Leon123205. Da segnalare il 4° posto di Ste4L7H, per la seconda serata dio fila 4° al NoS.

Da segnalare anche il piazzamento in 8° posizione di Simone “94pazzini94” Demasi mentre appena fuori dalla top-10, in 11° posizione, riconosciamo anche Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Poker Online 7 febbraio 2024: i tornei standard del martedì su Pokerstars

Facciamo un passo indietro al pomeriggio, con l’Afternoon on Stars vinto da lorz1995 che batte shex88 nel testa a testa finale, e un Field da 275 iscritti che ha prodotto un montepremi superiore ai 12K.

Il Bounty Builder sfiora I 30K di prize pool con 660 iscritti, e la vittoria da €2.091+€2.873 va a Zse17 che batte un Wutrek che si conferma in un ottimo periodo. Al 4° posto c’è anche il solito Fabrizio “Asky16” Petroni e al 5° posto ritroviamo pire demonsalvator19 che aveva già fatto top-10 in un torneo MicroMillions del martedì. Da segnalare dietro di lui anche ALPostoDeiSanti e ANTILIMP per un tavolo finale davvero di alto livello.

Torna a battere cassa anche Evanz94 che vince il Rollercoaster da 149 iscritti, per €1.166+€1.773 di premio. Anche qui tavolo finale pieno zeppo di regular, ad iniziare dal runner up, dugao81, ma ci sono anche betullame11, Zlatin “Bulgaro98” Penev ed A.Bernaudo in fila dal 4° al 6° posto. Pure qui ritroviamo Wutrek in top 10.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, e anche qui segnaliamo la vittoria di un giocatore in forma negli ultimi giorni, fialetta27, che il giorno prima aveva fatto runner up al Rollercoaster, e questa volta vince il turbo che chiude la notte di Pokerstars, dopo aver superato panfr0.