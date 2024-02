Poker Online 26 febbraio 2024. Una domenica eccezionale per TomDilly che vince due tornei delle Carnival Series. Bene anche eatdonk che porta a casa il Parade e fa un altro 4° posto. Intanto Teo.Italy107 è chipleader del day1 al ricco UltraDeep mentre il regular Biri07501 ci prova al VESUVIO PK-O di People’s Poker.

Tornei domenicali: Teo.Italy107 chipleader all’UltraDeep. Attenzione a Biri07501 su People’s

Iniziamo con Pokerstars e l‘evento #67 Carnival Series, l’Ultra Deep, il torneo più ricco della domenica con un Prize pool da €161.550 grazie a 1.795 entries. Questa sera ritroveremo 216 players left, in lotta per una prima moneta superiore ai 23K. Al comando Teo.Italy107 ma nelle prime posizioni, dal 5° al 7° posto, riconosciamo anche mesckimmick, AKILLERJJ e Fruet.

Su iPoker al momento 555 iscritti al Explosive Sunday (late registrazione ancora aperta) e nel final day di questa sera ritroveremo almeno 169 players left, con la bella ancora lontana visto che sono 99 gli ITM, con una prima moneta da €7.773 più le eventuali taglie. Il chipleader è timangioacola, ma molto vicino c’è mj231986.

Passiamo su People’s Poker col VESUVIO P-KO che richiama 134 giocatori e in 40 passano al final day, con 23 ITM. Si gioca per una prima moneta da €1.897 più le taglie. Il chipleader al momento è superbaden85 seguito dal regular Biri07501. Al 4° posto riconosciamo anche mathjunk, davanti a mlupin89.

Poker Online 26 febbraio 2024: i primi tornei Carnival Series della domenica

Torniamo alle Carnival Series, con l’evento #64 Sunday Feast che apre la domenica con 2.893 entries per €52.074 di montepremi. Vittoria da €3.007+€2.931 di TomDilly su NoN_e_CaRiNo. Ai piedi del podio eatdonk che ritroveremo anche più avanti, e che qui si mette alle spalle Manuel “PokerManzo92” Ferrari e Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

All‘evento #65 Sunday Festive colpo vincente per thesoprano01 per €7.708 di prima moneta + €8.681 di taglie mentre per il runner up morogol84 ci sono circa 8K totali. In 8° posizione Pasquale “pokergus83” Gregorio e alle sue spalle Marco “RaydenArtist” Richetto.

L’evento #66 Sunday Circus richiama 7.843 giocatori per più di 70K di prizepool e il migliore è Portoslory04 che incassa la prima moneta da €4.261 e anche 14 taglie misteriose mentre per il runner up EnricoSoldato c’è un premio da €2.330 ma sole 4 taglie. Il migliore sui bounty misteriosi è però TRIBETTO95 che ne scarta ben 15 anche se chiude al 9° posto.

Poker Online 26 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

E’ all’evento #68 Sunday Parade che ritroviamo eatdonk, questa volta vincente per €5.182 di prima moneta e 7 taglie misteriose mentre per il runner up duepassii ci sono €3.743 di premio e 11 taglie.

L‘evento #69 Sunday Bash è l’unico che non supera il garantito che con 866 entries rimane fermo a 40K, con una prima moneta da €2.738 che finisce nelle tasche del regular alegunz46 che porta a casa anche €2.156 di taglie dopo aver superato Ins1d3Man.

Anche con l’evento #71 Nightly Masquerade si completa una doppietta domenicale, anche meglio di eatdonk, visto che tratta di una doppietta vincente, quella di TomDilly che dopo il Sunday Feast, vince anche questo torneo per altri €2.376+€2.372 di premio dopo aver battuto un Field di 352 giocatori, con tanywolf ultimo ad arrendersi, e Riccardo “Overbet91” Bonelli a completare il podio. Final table spettacolare anche col nostro amico William “LICANTROPOn1” Olivieri al 5° posto e dietro di lui dario6990.

Chiudiamo con l’evento #72 Carnivalesque da 1.384 entries e quasi 25K di montepremi, con una prima moneta da €1.538 vinta da Laziness95 che incassa anche €1.442 di taglie.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui la nostra nuova sezione Pronostici su PIW, e se vuoi di più segui il sito Betitaliaweb.