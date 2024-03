Poker Online 26 marzo. Si sono conclusi i domenicali con un deal a tre al Sunday Special di Pokerstars mentre su iPoker trionfa GTOgodnesS. Deal anche al Night on Stars del lunedì, in una settimana aperta pure dalle vittorie eccellenti di: Ivan “mrbluff234” Gabrieli e Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Tornei domenicali: deal a tre al Sunday Special. GTOgodnesS vince l’Explosive

Iniziamo dal finale del Sunday Special di Pokerstars che si chiude con un deal a tre. Il vincitore, testaocroce incassa €15.195 mentre il 2° e il 3° (pollicevers0 e BeastFiches) incassano poco meno di 12K a testa. Escluso dall’accordo Riccardo “Overbet91” Bonelli che incassa €6.378 di premio.

Si è concluso anche l’Explosive Sunday di iPoker che ha richiamato 597 entries e il migliore è stato GTOgodnesS che porta a casa un totale di 11.397 euro tra prima moneta e taglie, dopo aver superato peaceEloove, poi abbiamo SniperWolfPP a completare il podio.

Poker Online 26 marzo: i primi tornei del lunedì

La giornata inizia con l’Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty richiama 476 giocatori per €21.420 di montepremi, e il migliore è gek96 che incassa €2.169 di prima moneta + €230 di taglie. Il runner up è BIGSHOW967 e poi abbiamo MattyOnAir a completare il podio.

Mystery Bounty anche al The Mystical che raggiunge un montepremi da €24.354 con 902 entries e il migliore è Ivan “mrbluff234” Gabrieli che incassa €2.282+€364 dopo aver superato LaFlamee90210 e poi ritroviamo Mrs.Benz220 al 3° posto, che si conferma in un ottimo momento dopo aver vinto il Sunday Evening il giorno prima.

725 iscritti al Bounty Builder che raggiunge un prizepool da €32.625 e viene vinto da Notstup1d che incassa €2.262+€2.032 dopo aver battuto il regular This is soo2019. In 4° posizione MissclickMaybe che aveva già fatto 9° nel pomeriggio all’Afternoon on Stars.

Al lunedì si gioca anche il ricco e affollato Monday Jackpot che con 6.990 entries supera i 62K di montepremi e qui il migliore è ilpocho1985 che porta a casa un premio da €3.641+€1.941 dopo aver battuto pepito946645 nel testa a testa finale.

Poker Online 26 marzo: gli ultimi tornei della notte

Il Colossal Stack supera i 40K di montepremi con 2.226 entries e qui a spuntarla è GiuskZero1 che incassa la prima moneta da quasi 6.000 euro.

Al Night on Stars abbiamo 686 iscritti per €61.740 di montepremi. Anche qui, come al Sunday Special, si chiude con un deal a tre tra toystory92, T-Palleggio ed ArmandoSpina, tre regular che portano a casa tutti lo stesso e identico premio di €7,611. In 5° posizione riconosciamo Alessio “AleAsto2” Astone e ci sono anche Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani e TopDogg2.0 in 7° ed 8° posizione. Appena il 18 marzo toystory92 era protagonista di un altro deal a tre al NoS, per altri €7.819 di premio.

Il The Undercover Mystery Bounty viene vinto da akaSaw che batte un Field da 1.898 entries incassando €2.193+€179 di premio, con Tombolino94 ultimo ad arrendersi, poi troviamo crono720 a completare il podio.

Alberto “Everbrun1” Cigliano trionfa al Rollercoaster battendo un Field da 142 iscritti per €1.112+€1.870 di premio, con AlPostoDeiSanti che incassa €1.111+€221 da runner up, poi abbiamo Marco “RaydenArtist” Richetto a completare col podio davanti ad una lunga lista di nick name noti come: damonsalvator19, Giuseppe “peppruocco” Ruocco, Luca “losqualo63” Giovannone e IwasRickyKaka90. In 9° posizione c’è anche qui Overbet91.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, il turbo della notte che richiama 63 giocatori per €5.670 di montepremi. Anche qui un deal con manuelojki e Megres8 che incassano la stessa moneta da €1.395 mentre a completare il podio troviamo This is soo2019, davanti ad Andrea “Andreacigna” Pini e ancora una volta a AA-GIANLU-AA.