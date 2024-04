Poker Online 11 aprile 2024. Il torneo più ricco del mercoledì di SCOOP su Pokerstars, il Primetime, viene vinto da OmbiaVibes che batte onlyruss nel testa a testa finale. Altri regular vincenti, i due Riccardo (Bonelli e Basso) e ROOR_17, ma vanno segnalati anche i piazzamenti costanti di Evanz94 e REDFGS.

Poker Online 11 aprile 2024: i primi tornei SCOOP della giornata

Iniziamo con l’evento #14 Awakening High che supera i 56K di montepremi grazie a 1.253 iscritti e il migliore è STEFANOPROoo che incassa la prima moneta da €3.774 + €439 di taglie misteriose. Allo stesso evento, ma in versione Low (€10 di Buy-in) rispondono presente 3.494 giocatori (compresi i rientri) per €31.446 di montepremi, e qui la vittoria va a Pede_087 che incassa €1.180+€441 dopo un deal a 4.

ROOR_17 vince l’evento #15 Royal Rumble High per €2.865+ €2.733, battendo la concorrenza di 2.020 entries, con ArkeSsS che chiude da erunner up. Top-10 anche per i regular Ivan “mrbluff234” Gabrieli al 6° posto e This is soo2019 in 10° posizione.

OmbiaVibes batte onlyruss e firma il Primetime

L’evento #16 Primetime High è il più ricco del mercoledì con €76.590 di prizepool e la vittoria va ad OmniaVibes che incassa €5.227+€7.343 dopo aver superato il regular onlyruss, 2° per quasi 6K complessivi di premio. Top-10 anche per Matteo “SpeedOne1” Liparulo che troviamo al 6° posto finale. Tanti soldi in palio anche nello stesso evento in versione Low, preso d’assalto da 3.229 entries per €58.122 di montepremi e vittoria da €3.404+€2.492 per lello509.

Fabio_mi1 batte Marco “Peraz77” Perra all’evento #17 Metamorphosis per €2.483+€3.425 di premio mentre al regular runner up vanno €2.482+€486. In top-10 riconosciamo altri nickname noti come Evanz94 al 6° posto e Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro dietro di lui, ma anche Alessio “aleorsi98” Orsi in 9° posizione, davanti a M3ssiD10s.

Chiudiamo la giornata SCOOP col Side Event HyperTron vinto da Riccardo “Overbet91” Bonelli che incassa la prima moneta da €3.477 dopo aver battuto un altro big come dario6990.

Poker Online 11 aprile 2024: la programmazione standard

Passiamo ai tornei fuori dalle SCOOP su Pokerstars, e come sempre la giornata inizia dal pomeriggio, con l’Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty richiama 398 entries e sfiora i 18K di Prize pool. La vittoria va a FromG0D96 che incassa €1.857 ma solo €136 in taglie misteriose. Va poco meglio al runner up marrapa81 che incassa €1.425+€179. A completare il podio REDFGS che incassa il premio da €1.093, ma è il più fortunato sui Bounty (€1.202).

Format Mystery Bounty anche per il The Undercover che chiude con 1.239 iscritti per quasi 17K di montepremi. La vittoria da €1.448+€371 va ad OzzY_Sp4nC3R su dametodalaplata e Alequaro che completano il podio davanti a RalphCifaretto. Ritroviamo anche Daniele “ZyzzRaver” Grasso che, dopo aver sfiorato la doppietta la giornata precedente, ci riprova al mercoledì ma si ferma al 6° posto in questo torneo.

Mystery Bounty infine anche per il The Frantic Unknow che si avvicina ai 12K di prizepool grazie a 1.324 iscritti e il migliore è AntoDilu21 per €1.053 di prima moneta, ma solo €87 di taglie. Ci prova anche Luca “iL-DottoreX” Castellaneta che si ferma in 7° posizione.

Chiudiamo con l’unico torneo non Mystery, il classico turbo della notte, il Need For Speed, che nonostante un montepremi modesto (€6.120) e 68 entries, regala sempre grande spettacolo, e grandi nomi a giocarsi la vittoria. Questa volta sono i regular Riccardo “CrazyRich85” Basso ed ancora Evanz94 a dividersi il primo premio alla pari per €1.506. In 3° posizione ritroviamo pure REDFGS mentre in 8° posizione torna a fare capolino in top-20 SpeedOne1, davanti a ilmessia84.

