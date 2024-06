Poker Online 10 giugno 2024. Ci eravamo lasciati con la doppietta dello sconosciuto pierang97 giovedì scorso, un giocatore che torna a battere cassa anche in apertura di domenica su Pokerstars, col Sunday Warm Up, anche se il torneo più ricco, il Main Event Mystery Week, viene vinto da danygaya. Finale di Mystery Week positiva anche per Antonio “mrprinco riv” Volpicelli che non vince, ma fa un runner up e un sesto posto ai tornei di contorno.

Tornei domenicali: danygaya vince il Main Event Mystery Week

Il torneo più importante della domenica si è giocato su Pokerstars, e si è concluso nella stessa giornata, ovvero il MAIN EVENT Mystery Week che con 1.720 iscritti arriva a €154.800 di montepremi. La vittoria da €10.008 va a danygaya che incassa altri €1.728 in bounty misteriosi, dopo aver superato bleff1988. Da segnalare i piazzamenti in top-10 dei regular Biri07501 e Marco “RaydenArtist” Richetto.

Su iPoker come ogni domenica si è giocato il day1 dell’Explosive Sunday. Registrazione tardiva ancora aperta, ma al momento segnaliamo 468 iscritti per un torneo da 65K garantiti che va ancora una volta verso un overlay. Almeno in 193 si ritroveranno al final day del lunedì sera, con in ballo una prima moneta da 6.938 euro più le taglie. Al comando tetex83 ma attenzione a Wutrek, che nelle ultime settimane abbiamo visto fare molto bene su PS, e che ci riprova anche su iPoker, dove riprenderà dal 8° posto del chipcount.

Poker Online 10 giugno 2024: gli altri tornei Mystery Week

Non solo Main Event ma anche altri tornei nella giornata conclusiva della Mystery Week, come l’evento #23 The ARCANE che ha visto 1.562 entries con la vittoria di albertomartella che incassa €1.829+€864.

SPOILT BOY vince l’evento #24 The ENIGMA e incassa €3.030+€238 battendo un Field enorme di 5.534 iscritti, con Bucciardè ultimo ad arrendersi al testa a testa finale. Da segnalare Antonio “mrprinco riv” Volpicelli che chiude al 6° posto, dopo aver chiuso come runner up anche all’evento precedente.

Affluenza alta anche all’evento #25 The TWISTER che con 3.354 iscritti supera i 60K di prizepool e la vittoria da €3.712+€390 va a zanojtdm che batte IllKarma nel testa a testa finale.

Poker Online 10 giugno 2024: i tornei della domenica su Pokerstars

Facciamo un passo indietro su Pokerstars con la domenica aperta dal Sunday Warm Up dove ritroviamo ancora pierang97 che supera un Field di 349 giocatori incassando €1.200+€1.836 e torna a vincere dopo la doppietta di cui avevamo parlato venerdì scorso! Qui riconosciamo tanti regular, come il sempre presente Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni sul gradino basso del podio, davanti a betullame11, RenatoINT e MAGIpoker87.

Non supera il garantito da 30K il Sunday Evening che si ferma a 632 entries, e il migliore è Paologale78 che incassa la prima moneta da €4.922 dopo aver superato AleFrau. Qui troviamo Simone “92pazzini94” Demasi al 5° posto, e subito dietro Wutrek che si conferma. Qui al 9° posto riconosciamo anche Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, davanti a Luca “delfo182” Delfino.

Non supera i 30K di garantito nemmeno il torneo mystery bounty della domenica, il Sunday Mystery On Stars che ha richiamato 1.093 iscritti e il migliore è stato SitDomsuo che supera Mattemi91 nel testa a testa finale, poi abbiamo Doryan981 a completare il podio davanti ad Andrea “Andreacigna” Pini.

Biri07501 porta a casa il Sunday Undercover, altro torneo mystery bounty, altro torneo che non supera il garantiti, anche in questo caso da 30K. Al torneo hanno partecipato 637 entries e come detto la vittoria da €2.942+€757 è andato il regular Biri07501 che supera un altro nick name noto, quello di Th3Secr3t.

Il Sunday High Roller supera al pelo il garantito da 30K (€30.150) con 134 iscritti e la vittoria da €6.608 va a VVsMolly che batte Louis201791 nel testa a testa finale. Ai piedi del podio Gasparotto10 e LAFAL10.