Al giovedì si gioca l’High Roller che nella versione ICOOP viene vinto da termoto1998 che fa il colpo più importante della giornata su Pokerstars, dove si mettono in mostra anche F3rm3nt1, Matteo92AA, Emanuele Tommasi e ancora manuella9119, letteralmente esplosa dal nulla nell’ultimo mese. Poker Online 8 novembre 2024.

Poker Online 8 novembre 2024: i primi tornei ICOOP del giovedì

La giornata di ICOOP su Pokerstars si apre con la vittoria di Donatello95 al Warm up, e ci sono anche i successi di max5939 ed adryand92121.

ICOOP #41 Warm Up

Iniziamo sempre dall’evento Warm Up che con 1.055 entries arriva ad un montepremi di €28.485, con vittoria di Donatello95 che incassa €3.996 dopo un deal con ULTRAS.ACAB1. Al 4° posto riconosciamo gerryilprin e alle sue spalle REDFGS.

ICOOP #42 Daily Fifty

Questa volta il Daily Fifty va sopra al garantito, grazie a 1.265 iscritti che hanno prodotto un prizepool di quasi 57K e una prima moneta da €4.448 a cui il vincitore max5939 aggiunge €1.841 dalle taglie misteriose. Va meglio al runner up lelksante che oltre al 2° premio da €3.098, porta a casa €4.116 dalle taglie.

ICOOP #43 The Gladiator

A non superare il garantito da 40K questa volta è il The Gladiator che richiama 4.020 giocatori e la vittoria va ad adryand92121 che incassa €5.123 dopo un deal con galeottotempi.

I tornei più ricchi del giovedì

Al giovedì abbiamo sempre un HR da €250 di buy-in, la posta massima in Italia, un torneo che ha richiamato la bellezza di 413 entries per quasi 93K di montepremi. Anche il GigaStack mette in palio bei soldini, quasi 68K di prizepool.

ICOOP #45 High Roller

Come detto grande successo dell’High Roller ICOOP con 413 entries per un montepremi da €92.925, spartito tra i migliori 72 ITM, con una prima moneta da €6.860 vinta da termoto1998 che incassa anche €7.801 dalle taglie, una grande nottata per lui. Il runner up MakeYrChoice si accontenta di circa 9K totali e a completare il podio ritroviamo il reguilar Nicholas0404 che incassa il premio fisso a €4.219, ma non solo €488 dalle taglie.

ICOOP #46 GigaStack

F3rm3nt1 porta a casa il GigaStack, battendo un Field ampio di 3.764 iscritti in lotta per un montepremi da €67.752. La vittoria vale €3.944+€2.782 su luckimax e d03s1 che completare il podio.

Gli altri tornei ICOOP della notte

Gli ultimi eventi ICOOP della notte su Pokerstars sono caratterizzati dal fatto di non aver superato nessuno il garantito, e anche di essere stati tutti vinti da regular e nomi noti come Matteo92AA, Emanuele Tommasi e ancora una volta manuella9119.

ICOOP #48 Daily Cooldown

Il Daily Cooldown viene vinto da regular Matteo92AA che incassa €3.039+€3.826 dopo aver battuto un Field di 429 iscritti, con BeastFiches ultimo ad arrendersi, e Trimegisto90 a completare il podio in un final table in cui riconosciamo anche L0veThisGame al 5° posto e Fabio “backdoorAK” Peluso alle sue spalle.

ICOOP #49 The Arena

Emanuele “Gaza Sparta9” Tommasi porta a casa il The Arena che ha visto 720 entries che non sono bastati a superare i 20K di garantito, ma per il regular vincitore c’è un premio da €3.230. Alle sue spalle altri giocatori noti come TodoEnLaCara, ALBERTO9001 e Andrea “”Andreacigna” Pini dal 2° al 4° posto. Immancabile manuella9119 in questo periodo, la troviamo in 7° posizione.

ICOOP #50 Supersonic

Abbiamo detto di manuella9119 piazzata al The Arena, qui la vediamo portare a casa l’ultimo torneo ICOOP della giornata, il Supersonic, anche lui sotto il garantito da 20K con 1.050 entries. Ancora una volta manuella9119, balzata agli onori delle cronache di mtt online solo qualche settimana fa, va a vincere un bel torneo incassando €1.373+€1.515 e lasciandosi alle spalle fior fior di giocatori, come Fabrizio “Asky16” Petroni che troviamo al 5° posto. Dal metà ottobre, con la vittoria del NoS, manuella9119 è finita quotidianamente nei nostri report (prima non c’era mai stata) vincendo anche l’Opening delle ICOOP qualche giorno fa, oltre a diversi piazzamenti.

La programmazione standard di Pokerstars

Andiamo come sempre a dare uno sguardo veloce anche ai tornei non ICOOP della programmazione standard di PS che inizia dal pomeriggio con Afternoon on Stars.

Afternoon on Stars per arrb129

L’Afternoon on Stars è un altro torneo che con 194 iscritti non supera il garantito da 10K, e la vittoria va ad arrb129 che incassa €927+€1.194 dopo aver superato LucaM996 che incassa il premio fisso da €927, ma nemmeno un centesimo dalle taglie progressive. A completare il podio riconosciamo Pietro “pietroc96” Corsi, davanti a Nanostars69.

M@d0ff vince il The Swift Uncharted

265 iscritti al torneo con taglie misteriose, il The Swift Uncharted, che raggiunge i €12.725 di montepremi e la vittoria va al regular M@d0ff che incassa €1.435+€502 dopo aver superato Jos_106clops nel testa a testa finale. Piazzamenti ai limiti della top-10 per Federico “IFOLDACES4U” Piroddi e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Delfoski beffa vice_airlinea al Midnight Mystery

Il Midnight Mystery è l’ultimo torneo di giornata con taglie misteriose, e richiama 233 giocatori che però non superano il garantito da €12.500. La vittoria va a Delfoski che incassa €1.443+€1.386 dopo aver superato il regular vice_airlines, che anche ieri vinceva il Need For Speed. Nei tornei della notte spunta sempre peppruocc, regular notturno, che si piazza anche qui al 6° posto, davanti a betullame11.

Need For Speed: valeriopolpen batte Asky16

Chiusura come sempre al Need For Speed, il turbo della notte, sempre pieno di regular, ma questa volta la vittoria va ad uno sconosciuto valeriopolpen che batte invece un conosciutissimo Asky16, runner up. A completare il podio RastaBaby79, davanti a barramp9k8, ma ci sono anche morghana87, pinkporcel, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio e ancora IFOLDACES4U a premio, così come manuella9119 che qui chiude al 9° posto, prima a premio dopo lo scoppio della bolla da parte di Gullizz.