Pronostico Cagliari-Parma, partita di andata semifinali playoff Serie B del 30/05/2023

Martedì 30 maggio, si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari, la partita di andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra i padroni di casa del Cagliari, opposti alla formazione emiliana del Parma. Pronostico Calgliari-Parma, partita di andata semifinali playoff Serie B del 30/05/2023. Scopri le probabili formazioni, le quote per scommettere e il possibile risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Cagliari, arriva a questa importante partita casalinga delle semifinali dei playoff di Serie B, dopo aver eliminato in gara secca giocata in casa, nei quarti di finale il Venezia, con il risultato di 2 a 1, con la doppietta messa a segno per i sardi da Lapadula, mentre per il Venezia da Pierini.

Il Parma, allenato dal tecnico Fabio Pecchia, arriva in Sardegna senza aver giocato il quarto di finale, visto il quarto posto raggiunto in stagione, che ha permesso ai gialloazzurri di risparmiare preziose energie fisiche.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

Probabile Formazione Cagliari (4-2-3-1) Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert; Makoumbou, Deiola; Nandez, Mancosu, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri.

Probabile Formazione Parma (4-2-3-1) Buffon; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estévez, Bernabe; Zanimacchia, Sohm, Man; Vasquez. All. Pecchia.

Le quote offerte dei bookmakers per questa partita

Per i bookmaker è la squadra di casa del Cagliari, la formazione favorita per la vittoria del match. Segno 1 infatti offerto a quota 2, il pareggio giocato a quota 3.40, mentre la vittoria esterna del Parma è bancata a quota 3.75 sui Bullbet e a quota 3.80 su Sisal.

Pronostico Cagliari-Parma

Il Cagliari deve far valere il fattore casa in questo macth di andata, se vuole poi andare a Parma a giocarsi la finale dei playoff. Entrambe le squadre hanno una rosa che permetterà ai loro allenatori di trovare le soluzioni giuste per vincere la partita. Pronostico 1

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto, ci fa pronosticare queste tre possibili risultati esatti 2-1/1-1/2-0

