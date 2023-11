Ci potrebbe essere il sorpasso da parte del Real Madrid in questo sabato? Sembrerebbe proprio di si, con la squadra di Carlo Ancelotti lanciatissima dopo anche il 4-2 al Napoli in Champions League. Pronostico Real Madrid-Granada probabili formazioni, pronostico special e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I blancos hanno ripreso dopo la pausa nazionali in modo imponente. Dopo il netto 3-0 di Cadice in campionato, è arrivata la vittoria sul Napoli in Champions League per 4-2.

Aggianciato il Girona in testa alla classifica, in questa giornata Jude Bellingham e compagni con una vittoria possono sperare in un passo falso dei catalani per effettuare il sorpasso.

Il Granada sembra la vittima sacrificale di giornata. Penultimo a 7 punti, solo 1 punto ottenuto in trasferta in casa dell’Almeria ultimo in classifica. Partita speciale per Jose Callejon, che ha iniziato la sua carriera proprio nel Real Madrid.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Granada

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Bellingham, Kroos, Modric; Rodrygo, Joselu, Diaz.

Granada (4-3-3): Ferreira; Sanchez, Rubio, Miquel, Neva; Zaragoza, Villar, Ruiz; Puertas, Uzuni, Callejon.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Granada sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 2 dicembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Granada

I bookmakers offrono una partita dall’esito scontato: Real Madrid stra favorito per la vittoria, offerto a quota a 1.16 Marathonbet e 1.15 AdmiralBet, pareggio a 9.50 Unibet e 8.50 Sisal, il successo del Granada pagato 17 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Difficile inventarsi qualcosa in questo incontro. Proviamo l’Over 1.5 primo tempo, ipotizzando una partenza forte da parte della squadra di casa.

Pronostici: Over 1.5 primo tempo a quota 1.98 Marathonbet, e a quota 1.97 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 2-0 / 4-0