Prima partita in Premier League nel 2024 per l’Arsenal di Mikel Arteta. I gunners cercano il pronto riscatto in casa contro il Crystal Palace, dopo aver chiuso male lo scorso anno. Pronostico Arsenal-Crystal Palace, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Arsenal è in striscia negativa aperta di 3 sconfitte consecutive. L’ultima è stata in FA Cup contro il Liverpool in casa. Le due sconfitte in campionato, sul finire del 2023, hanno posto la squadra del nord di Londra a 5 punti di distanza dalla capolista Liverpool.

Per la squadra di Mikel Arteta sembra si sia inceppato il reparto offensivo, con soli 5 gol nelle ultime 7 gare ufficiali disputate.

Il Crystal Palace ha cominciato il 2024 con la doppia sfida contro l’Everton in FA Cup, dove il replay ha premiato la squadra di Liverpool.

In campionato di Premier League inglese, viaggia nelle zone basse della classifica. La squadra londinese, dopo aver esonerato Patrick Vieira, si è affidata all’esperienza del 76enne Roy Hodgson.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli; Gabriel Jesus.

Crystal Palace (4-2-3-1): Johnstone; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Richards, Lerma; Mateta, Eze, Schlupp; Edouard.

Dove vederla in TV

Arsenal-Crystal Palace sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 20 gennaio dalle ore 13:30.

Quote offerte dai bookmakers per Arsenal-Crystal Palace

Arsenal nettamente favorito in questo incontro, offerto vincente a 1.30 Betway e 1.28 AdmiralBet.

Il pareggio è offerto a quota 5.75 Snai e 5.50 Sisal, mentre la vittoria del Crystal Palace è pagata 10 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Premier League

Ci aspettiamo un pronto riscatto dell’Arsenal in questa sfida e puntiamo sul fatto che tornino a fare almeno due gol.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.57 Sisal, e a quota 1.53 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 2-1