Il sabato sera di Serie A offre uno scontro salvezza fondamentale tra Verona e Udinese. In questo derby del nordest scopriamo se uscirà una squadra con una vittoria fondamentale. Pronostico Verona-Udinese di Serie A del 20/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Verona arriva a questa sfida dopo il pareggio, in rimonta, di Bergamo. Risultato che ha dato una fiducia enorme alla squadra di Marco Baroni, che ora deve confermarsi al Bentegodi dopo il passo falso nell’ultima giocata in casa contro il Genoa.

L’Udinese stava pareggiando con la Roma prima della sospensione. La squadra non attraversa un gran momento di condizione, con un solo punto nelle ultime 4 partite giocate ed uno score non propriamente esaltante nelle sfide con le dirette rivali per la salvezza.

Le probabili formazioni di Verona-Udinese

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Suslov, Bonazzoli, Lazovic; Noslin.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Pochi dubbi di formazioni da entrambe le parti, arrivati a questo punto della stagione si mettono i migliori sia come talento che condizione.

Dove vederla in TV

Verona-Udinese, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 20 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Verona-Udinese

Partita di sostanziale equilibrio per le quote offerte: la vittoria interna del Verona bancata a quota 2.71 su Vincitu e a quota 2.72 su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.20 su Betflag e Netbet, la vittoria esterna dell’Udinese giocata a quota 2.85.

Pronostico Verona-Udinese di Serie A del 20/04/2024

Occasione assolutamente da non perdere per il Verona, squadra che sembra più energica rispetto all’Udinese. Puntiamo su un pronostico safe, la doppia chance in favore dei padroni di casa.

Pronostico: 1X a quota 1.44 su Netbet e a quota 1.43 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 1-1

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.