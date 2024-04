Altro scontro diretto per la lotta nella salvezza in questa giornata, si giocherà domenica 21 aprile 2024, a Reggio Emilia, domenica all’ora di pranzo tra Sassuolo e Lecce. Pronostico Sassuolo-Lecce, sfida salvezza di Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo è sempre al penultimo posto in classifica in Serie A, nonostante la grande prestazione contro il Milan, che però è valsa solo 2 punti. I neroverdi sono stati rimontati due volte dai rossoneri, rischiando anche di perdere la sfida in più occasione. Banale specificare l’importanza di questo scontro diretto per gli emiliani, non dovesse arrivare la vittoria la situazione si farebbe veramente complicata.

Una vera e propria boccata di ossigeno per i salentini la vittoria sull’Empoli arrivata nei minuti finali. Una gara che la squadra di Ivan Gotti ha approcciato in modo propositivo, come quella di Pasquetta contro la Roma. La posizione è migliore rispetto al Sassuolo, ma con una sconfitta in questa sfida ed altri risultati favorevoli alle rivali si potrebbero ritrovare in una posizione scomoda.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lecce

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Viti, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

A destra, in difesa, potrebbe essere schierato Mattia Viti visto l’indisponibilità dei giocatori in quel ruolo. A centrocampo potrebbe partire dalla panchina Pedro Obiang, nonostante la gara di sostanza contro il Milan. In avanti favorio Gregoire Defrel a destra su Cristian Volpato.

Si opera Lameck Banda, per lui stagione finita. Mancherà anche l’altra freccia Pontus Almqvist per squalifica, quindi si va verso la doppia punta pesante dal 1′ con il ritorno di Nikola Krstovic dal primo minuto. Pronto ad entrare a gara in corso l’argentino Santiago Pierotti, decisivo nella vittoria sull’Empoli con una giocata.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Lecce sarà trasmessa, in diretta DAZN e SKY domenica 21 aprile 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Lecce

Pronostico Sassuolo-Lecce, sfida salvezza di Serie A

Classica partita da tripla. Il Sassuolo nelle ultime uscite sta facendo i punti principalmente sul terreno amico, 17 su 26 totali. Il Lecce in trasferta non ha un grande score, ma qui potrebbe giocare più “leggero” rispetto agli avversari. Puntiamo su almeno due gol in questa sfida e non in una goleada.

Pronostico: Multigol 2-5

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 1-1

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.