Derby lombardo nel tardo pomeriggio del lunedì di Pasquetta. La Cremonese di Giovanni Stroppa, cerca punti importanti per tenere il ritmo delle rivali al secondo posto. Cremonese-FeralpiSalò, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Cremonese arriva a questa sfida dopo la pesante e per certi versi, inattesa sconfitta in casa del Sudtirol prima della pausa del campionato di Serie B.

Risultato che ha permesso il sorpasso del Venezia al secondo posto ed il riavvicinarsi del Como di Cesc Fabregas. I grigiorossi hanno una formazione di altissima qualità per la categoria e saranno sicuramente protagonisti fino all’ultimo della corsa alla promozione diretta.

La Feralpisalò sta provando ad onorare la sua prima stagione storica in Serie B. La distanza dal Lecco ultimo è aumentata e la zona playout dista solo 4 punti. Sulla carta questa sfida si presenta come proibitiva, ma i bluverdi hanno vinto le due ultime trasferte disputate.

Le probabili formazioni di Cremonese-Feralpisalò

Cremonese (3-4-3): Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Falletti, Sernicola, Vasquez, Coda.

Feralpisalo'(4-4-2): Pizzignacco, Bergonzi, Pilati, Martella, Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto, Manzari, Butic.

Dove vederla in TV

Cremonese-Feralpisalò, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN lunedì 1 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Venezia-Reggiana

Grigiorossi favoriti dalle quote per la vittoria e offerte dai siti specializzati a 1.57 Sisal e 1.56 Betway. Il pareggio è offerto a 4.00 Sisal e Snai, la vittoria della Feralpisalò a 5.75 Snai e 5.50 Sisal.

Pronostico per Cremonese-FeralpiSalò di Serie B

Cremonese che non può permettersi un passo falso in questa sfida, nella corsa al terzo posto con Venezia e Como. E crediamo che non lo farà

Pronostico: Vittoria Cremonese a quota 1.57 Sisal e 1.56 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 2-0