Pronostici F1 GP Arabia Saudita. A Jeddah va in scena il secondo gran premio della stagione 2023 di Formula 1. Dopo il Bahrain è sempre più convincente Max Verstappen. Problemi e ritardi per la Ferrari, con Leclerc che sarà retrocesso di 10 posizioni per i problemi alla centrali.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2023: Max Verstappen dominante

Dopo la prima gara dell’anno 2023 di Formula 1, gli equilibri sembrano già chiari. Lo erano anche nel pre-stagione, ma timori e dubbi (anche sull’affidabilità) della Ferarri si sono concretizzati con una brutta prova in Bahrain, fino al ritiro di Chalers Leclerc che per i problemi di centralina partirà pure con una penalizzazione di 10 posizioni al Gran Premio d’Arabia Saudita.

Attenzione perchè a Jeddah può succedere di tutto! Qui in 2 edizioni quasi il 25% dei giri sono stati fatti in regime di safety car, e lo scorso anno si sono viste ben 2 bandiere rosse. Questa è anche una pista molto veloce, e il potenziale della power unit della Ferrari dovrebbe rimanere, quindi attenzione a Carlos Sainz che punterà al podio. Ovviamente la RedBull è la grande favorita, in particolare Max Verstappen, che ama questo tracciato, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez.

Deludenti le Mercedes chiamate ad un riscatto, con piccoli aggiornamenti dichiarati da Toto Wolf, mentre le Aston Martin, in particolare con Fernando Alonso, hanno volato sul circuito del Bahrain e cercheranno di confermarsi anche a Jeddah. Sul Giro Veloce vedremo altre sorprese? Vi ricordo che il giro veloce del primo GP lo ha fatto l’Alfa Romeo di Zouh, che si giocava @100 volte la posta.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2023: i favoriti e le quote